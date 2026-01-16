Alberto Weretilneck envió a la Legislatura de Río Negro un proyecto para reformar el Estado

La iniciativa busca modificar la ley de Ministerios con el objetivo de "ordenar y actualizar la estructura de Gobierno". "Es momento de revisar cómo estamos funcionando", dijo el gobernador.

Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley de Ministerios.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley de Ministerios con el objetivo de "ordenar y actualizar la estructura del Gobierno, de acuerdo a los desafíos de hoy". La iniciativa contempla fusiones, la creación de secretarías y cambios de nombres, entre otros ítems.

Golpeados por los malos resultados electorales del 2025, diversos jefes provinciales decidieron mover sus gabinetes para oxigenar y relanzar sus gestiones. Weretilneck, uno de ellos, aseguró que ahora "Río Negro inicia una una nueva etapa de gestión".

A través de sus redes sociales, el mandatario sureño afirmó que después de dos años de gestión, "es momento de revisar cómo estamos funcionando y darle un nuevo impulso al Estado para que responda mejor a lo que la gente necesita".

Por eso, explicó, envió a la Legislatura una modificación de la Ley de Ministerios para ordenar y actualizar la estructura del Gobierno, de acuerdo a los desafíos de hoy.

Los cambios son diversos. Entre ellos, está la reorganización del Ministerio de Desarrollo Humano, que incluye la creación de la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura . A la par, el área de Turismo pasa a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para "potenciar su rol en la generación de trabajo y desarrollo".

"No se crean nuevas estructuras, sino que se reorganizan y dividen las existentes, con una lógica de mayor orden y eficiencia", aclaró Weretilneck.

En paralelo, habrá cambios de nombres en el organigrama del Estado rionegrino. Agustín Ríos asume como Ministro de Gobierno y Trabajo; Natalia Almonacid estará al frente de la Secretaría de Gobierno; Ivana Porro asumirá la presidencia del IPROSS; y Martina Morana ocupará la Dirección de Personas Jurídicas.

El gobernador también anunció que, en el área de Educación, Marcela Strahl asumirá la Dirección General; Adrián Sánchez, Educación Primaria; Agustina Serra, Jóvenes y Adultos; Aurelia Sosa, Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y Ceferino Ulloa, Convenios Escolares.

"Son decisiones para ordenar el Estado y fortalecer una gestión que responda mejor a las demandas de las y los rionegrinos, con responsabilidad y compromiso", afirmó en sus redes sociales el líder sureño.

También remarcó que el momento exige más presencia, más capacidad de respuesta y un Gobierno preparado para una nueva etapa. “El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente”, señaló el Gobernador.

Y concluyó: “Queremos un Gobierno que llegue a todas las localidades de la provincia, con más gestión, más presencia y soluciones concretas para las demandas de todos los rionegrinos”.

En las elecciones de octubre, Weretilneck jugó con candidatos propios en el frente provincialista Juntos Somos Río Negro, pero no pudo romper la polarización nacional: el peronismo se impuso y se quedó con dos de las bancas en el Senado, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró la tercera restante.

De esta manera, el gobernador perdió su representación en el Congreso, ya que Agustín Domingo y Mónica Silva, sus alfiles en la Cámara baja y alta respectivamente, cumplieron su mandato.