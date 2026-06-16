Se inaugura "La Pampa Teje", una muestra dedicada al patrimonio cultural pampeano

Se exhibirá en la Casa Nacional del Bicentenario entre el 19 de junio y el 19 de julio. La exposición consta de piezas realizadas por 23 tejedoras del oeste provincial a través del hilado y el trabajo en telar.

Desde el 19 de junio hasta el 19 de julio se exhibirá en la Casa Nacional del Bicentenario la muestra “La Pampa Teje”, una propuesta orientada a visibilizar el tejido artesanal tradicional en telar como una de las expresiones representativas del patrimonio cultural pampeano.

Curada por Roxana Amarilla y producida por Fernando Martumanian , la exposición presenta piezas pertenecientes al Mercado Artesanal Provincial, realizadas por 23 tejedoras y tejedores del oeste pampeano mediante técnicas tradicionales de hilado y tejido en telar, entre las que se destacan ponchos, mantas, caminos, fajas y otros textiles elaborados con lana de oveja hilada a mano y teñida con tintes naturales.

Esta práctica, transmitida de manera oral por generaciones, forma parte de la vida social, cultural y económica de muchas familias de la región y es desarrollada principalmente por mujeres. Además, mantiene vínculos históricos con los pueblos originarios del territorio pampeano, particularmente con el pueblo ranquel.

La técnica de tejido en telar fue declarada de interés legislativo y reconocida como Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa en 2020, como parte de políticas públicas de resguardo y valorización del patrimonio cultural.

En esa línea, desde el Ejecutivo Provincial el gobernador Sergio Ziliotto impulsa la difusión del Relevamiento del Patrimonio Cultural Inmaterial Pampeano, el reconocimiento a referentes comunitarios que mantienen vivas las tradiciones locales, y el financiamiento estratégico de proyectos técnicos coordinados por la Secretaría de Cultura a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“La Pampa Teje” es una iniciativa de Casa de La Pampa articulada con el Mercado Artesanal (Secretaría de Turismo), que cuenta con el apoyo del área de Patrimonio Cultural (Secretaría de Cultura) y el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Embed - Casa Nacional del Bicentenario en Instagram: "Inaugura LA PAMPA TEJE El próximo viernes te invitamos a la apertura de esta exposición que, a través de sus materiales, aborda una experiencia de encuentro entre territorios, generaciones y formas de entender el mundo. La exhibición, curada por Roxana Amarilla y producida por Fernando Martumanian, reúne una serie de piezas realizadas artesanalmente por 23 tejedores del oeste pampeano. En 2020, la técnica del tejido en telar pampeano fue declarada Patrimonio Cultural de la Provincia. En este contexto, la exposición propone una experiencia de encuentro entre territorios, generaciones y formas de entender el mundo, donde el hacer artesanal se reconoce como cultura y trabajo. ::::::::::::::::::::::::: Inauguración: Viernes 19.06 | 18H Riobamba 985, CABA ::::::::::::::::::::::::: ARTISTAS TEJEDORES Ceferina Aino Guillermina Cabral Liliana Cabral Perfecta Cabral Luisa Canhué Ricardo Carripilón Analía Carripilón Zulma Duran Nicandra Fuentes Olga López Ceferina Maya Lorena Maya María Maya Rosalia Maya Ester Peracca Blanca Reinoso Ana Sosa Elvira Toledano Juana Yanten Nilda Antonia Yanten Ramona Yanten Noemí Zabala Mario Zabala La propuesta fue realizada en colaboración entre la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de la Nación, la Casa Nacional del Bicentenario y la Provincia de La Pampa. Esta iniciativa, además, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura de La Pampa, la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Dirección de Producciones Artesanales (Mercado Artesanal Provincial)." View this post on Instagram

La propuesta montada en el espacio de la Casa Nacional del Bicentenario resulta de una gestión conjunta con la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.

La inauguración tendrá lugar el viernes 19 de junio a las 18:00 horas en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 945, CABA, con presencia de autoridades nacionales y provinciales, quienes recorrerán previamente la muestra con los curadores y artesanas/os a las 17:00Hs. . La apertura estará acompañada de un show musical de la cantante pampeana Laura Gómez Weisz y una degustación de productos regionales. Luego la muestra quedará abierta al público, y podrá visitarse de miércoles a domingo de 15:00 a 20:00 horas.

En tanto, el sábado 20 se realizarán distintas actividades complementarias. A las 15:00 horas se llevará a cabo una Ronda de Hilados, a cargo de un grupo de tejedoras pampeanas, bajo la coordinación de Andrea Pombar, directora de Producciones Artesanales. A las 17:00 horas, el secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero, y la antropóloga Matilde Ruggero presentarán el libro “Tejedoras de La Pampa: naturaleza y color”. Por último, a las 18:30 se realizará un recorrido por la muestra encabezado por Roxana Amarilla y Fernando Martumanian.

Finalizada esta etapa, “La Pampa Teje” continuará su recorrido en la sede de la Casa de La Pampa, ubicada en Suipacha 346, donde se exhibirá desde el 3 de agosto hasta el 3 de septiembre. Su continuidad en la representación pampeana permitirá vincular las piezas exhibidas con el espacio permanente del Mercado Artesanal y acompañar la difusión del trabajo de las artesanas y artesanos pampeanos.