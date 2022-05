Sebastián Oriozabala: "La yerba puede llegar a 60 centavos de dólar"

P.: Hoy se está pagando hasta 60 pesos el kilo de hoja verde, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó en 46,89 pesos, los sectores productivos plantearon su disconformidad. ¿Cuál es su opinión?

S.O.: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación debería haber garantizado el precio que se está pagando en el mercado porque es el Estado quien debe darle esa garantía al productor yerbatero.

Tabaco y té

P.: ¿Qué situación ve respecto al Fondo Especial del Tabaco?

S.O.: En dos semanas cerraremos el acopio de tabaco con una caída de entre el 30% y 40 % lo que implica que estaremos en una producción de entre 18 y 19 millones de kilos, cuando en los últimos años teníamos una previsibilidad de unos 30 millones de kilos. Esto se debe al impacto de la sequía y el contrabando, y repercutirá en la distribución del Fondo Especial del Tabaco (FET), además hay un núcleo de Pymes argentinas que producen cigarrillos que a través de una cautelar le solicitaron a la justicia la nulidad del cobro del impuesto al tabaco porque argumentan que tienen una competencia desleal con respecto a las grandes empresas. Si bien la Corte Suprema dio de baja la cautelar la Afip no les está cobrando a esas Pymes y eso representa un núcleo grande de dinero que no ingresa al FET y, por tal motivo todas las provincias tabacaleras salieron a apoyar el cobro de dicho impuesto para recuperar ese dinero.

P.: ¿La provincia está recibiendo en tiempo y forma el FET?

S.O.: Sí, tenemos transferencia automática. En estos días pagaremos unos 500 millones de pesos a los productores correspondientes al primer retorno.

P.: El precio establecido para el Té, ¿permite que le cierren los números al productor?

S.O.: Hoy no es el que le conviene. Nosotros logramos desde que asumimos en el ministerio es estar varios puntos por encima de la inflación, tal es así que en la última campaña hubo un incremento del 68 %. Esto muestra que intentamos que también esté muy por encima de la devaluación ya que es un commodity que se cotiza en dólares. Hemos pasado de un valor en diciembre del 2019 de 0,7 centavos de dólares a un valor que supera los 10 centavos de dólares, lo mismo sucedió con el tabaco porque cuando asumimos en diciembre del 2019 el valor era de 1,25 dólares para el productor y hoy se ubica en 1,88 dólares. Más allá de que algunos fertilizantes y otros componentes subieron, hemos logrados una muy buena relación precio-producto

Inversión productiva

P.: El gobernador anunció una inversión de más de 4.000 millones de pesos para el sector agroindustrial. Concretamente, ¿cuáles son los sectores beneficiados?

S.O.: Es muy amplio porque tenemos líneas de subsidios que van desde los 50 mil pesos para los microproductores de la agricultura familiar hasta plantines de yerba por un monto de unos 70 millones de pesos, con una distribución de unos 1,1 millones de plantines entre unos 500 productores, unos 60 millones de pesos para acceso a agua entre vertientes y pozos perforados, distribución de plantines para el sector frutícola, hortícola y semillas. También subsidiamos la vacuna antiaftosa con 20 millones de pesos a productores que tienen hasta 200 cabezas de ganado, planes para acompañar con fondos rotatorios para el invierno y se subsidiarán comisiones para los remates ganaderos.

P.: ¿Cuáles son las líneas de créditos que propone el gobierno para el sector?

S.O.: Son créditos no bancarizados que van desde los 250 mil a los 600 mil pesos, que si bien serán destinados para todas las actividades agrícolas se le dará prioridad al sector ganadero. En cuanto a los bancarizados con tasas subsidiadas, garantizamos una línea de crédito del Banco Nación por unos 2.600 millones de pesos con montos de hasta 6 millones de pesos para capital de trabajo y 10 millones de pesos para fondos fijos de inversión y de infraestructura. El Estado provincial acompañará a quienes tomen estas líneas de créditos con tasas subsidiadas que no superan el 19 y el 27 por ciento anual a cinco años de plazo.

P.: ¿Por qué se le dio tanto empuje al sector ganadero?

S.O.: Hay una demanda mundial de carne. El 2020, por ejemplo, fue el año con mayor exportación de carne en la historia de la Argentina, lo que hizo que se vayan liquidando vientres. Esto ocasiona una caída en la producción, por tal motivo en el 2022 se decidió limitar las exportaciones y generar una ecuación de equilibrio a nivel nacional y, en ese contexto se produce el peor cimbronazo climático a nivel nacional que ocasiona, por ejemplo, la caída de más de un millón de cabezas en Corrientes. Por eso se planteó a nivel nacional realizar una estrategia de fortalecimiento de la ganadería argentina.

P.: ¿Cuáles son las líneas de créditos para este sector?

S.O.: Es una línea del programa Ganar de 500 millones de pesos a una tasa subsidiada, una línea de créditos de hasta 40 millones de pesos a una tasa del 27 % anual para el sector agroindustrial y otra línea de crédito para grandes inversiones de hasta 100 millones de pesos con una tasa del 22% anual, ambos con hasta cinco años de plazo con subsidio de tasa del banco Macro.

P.: Además de la ganadería, ¿hay un sector que a la provincia le interesa fortalecer?

S.O.: Misiones apunta al pequeño y mediano productor yerbatero para que pueda recuperar su capacidad productiva y queremos sostener también todas las actividades de la diversificación productiva con agregado de valor, nos interesa fortalecer la producción de alimentos.

P.: ¿Se plantean inversiones en electrificación rural?

S.O.: Sí, principalmente en la zona sur de la provincia con una inversión cercana a los 450 millones de pesos y 150 millones de pesos del Prosap para conectividad rural en el Departamento de 25 de mayo.

P.: Concretamente, ¿a cuánto asciende la inversión para el sector productivo que prevé la provincia para el 2022?

S.O.: Unos 6.500 millones de pesos; ya que a los números comentados se le debe agregar unos 1.100 millones de pesos para la conformación de consorcios de servicios rurales con maquinarias especializadas.