Simone: "Aspiramos a generar 10 mil viviendas por año"

La primera parte del plan tendrá una inyección de $120 mil M en obras que se reiniciaron en los últimos meses y otras que empezarán o reiniciarán de acá a marzo del 2021. “Es un número importante teniendo en cuenta que recibimos una Provincia en situación crítica en relación a fondos”, sotiene.

Entre las principales obras de estos meses, Simone menciona el trabajo en las rutas 11 y 56, que iniciará la semana que viene, en la 41 (empezará antes de fin de año), la licitación del tramo de Moreno en la 24 y la avenida Derqui que cruza José C.Paz, San Miguel y Moreno. Además, se rehabilitarán 3700 km de rutas provinciales con trabajos de bacheo y cambio de luminarias.

En hidráulica, la labor estará dirigida a la cuenca del Río Salado, que ya se está dragando, la cuenca del Río Luján y una serie de obras sobre el Reconquista; mientras que se realizarán una serie de entubamientos en municipios. La primera parte del plan generará, según los datos vertidos por el ministro, “cerca de 10 mil puestos de trabajo directo y 20 mil indirectos. Es un número conservador. Va a ser más gente”.

En relación al estado con el que encontró a la provincia teniendo en cuenta de que Cambiemos levantó siempre la bandera del trabajo realizado en materia de obra pública, el diagnóstico de Simone es básico: “Hay que mirar la ejecución presupuestaria. Eso no miente. El 2017 fue el único año similar a lo que estamos hablando ahora nosotros para empezar. En 2016 no pasó mucho y tanto en 2018 como 2019 la obra pública se vino abajo, como sucedió en Nación”, dice.

La actualidad no es ajena a su cartera. El drama habitacional y la toma de tierras es uno de los temas más preocupantes para los intendentes bonaerenses. “Para nosotros viviendas es un tema central. En el plan anunciamos la reanudación de 5104 viviendas paradas en 74 municipios. Y, además, aparte, esperamos estar licitando con préstamos del Banco Mundial 2150 viviendas más y dar inicio a otras con fondos propios. Esto suma 8 mil viviendas con su infraestructura”.

Y agrega que “hoy (por ayer) me junté con el gobernador para analizar los números de viviendas. Entre 2009 y 2011 se generaron 10 mil viviendas por año. Entre 2012 y 2015, fueron 4500 anuales en promedio. Pero durante el gobierno de Cambiemos no se llegó a las 2 mil por año. Menos de la mitad de lo que fue el período más bajo de sus predecesores. Aspiramos a generar 10 mil viviendas anuales. Es nuestro objetivo. No es algo que vamos a conseguir de inmediato, pero estoy enfocado en eso”.

Para cerrar, Simone sostiene que tener como par nacional al ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, “es una ventaja porque conoce el territorio y sabe gestionar. Con él reactivamos obras muy importantes y podemos avanzar con la totalidad de los fondos y no quedarse solo en un anuncio.