Año Nuevo en Wall Street: ¿recién se define en febrero?

Asimilado el derrumbe de Lehman (2008), fueron años de dinero gratis y crédito a destajo, y mercados rebosantes de pujanza. ¿Qué pasará cuando acabe la fiesta? Tal la pregunta obligada de la última década. ¿Se pinchará una burbuja enorme? Una Fed agresiva como nunca desde la era de Paul Volcker por fin facilita una respuesta. Y conviene separar la paja del trigo. En los suburbios, el fervor colapsó. Las criptomonedas sufren la cesantía de su enésima burbuja (en su breve saga de 14 años) y difícilmente sea aleccionadora ni la última. ¿Sorpresas? No, mal que pese la mortandad de una infinidad de pioneros (Luna/Terra, Three Arrows Capital, Celsius, FTX y otros) y los muchos conectados a respirador. En Wall Street, fuera de la ilusión criptomonetaria, la consecuencia es un mercado bear del montón. La fiebre digital corrigió a lo grande, sí, pero nada memorable como el fin de la burbuja puntocom en 2000/2001. El frenazo de la Fed no gatilló crisis crediticia o bancaria. Tampoco antes, el covid. ¿Qué las valuaciones son aún excesivas? De acuerdo, pero no es una burbuja si hay que taladrarla durante meses para que ceda la hinchazón.