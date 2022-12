“Argentina, 1985”, con un pie en las candidaturas al Oscar 2023

“Argentina 1985” también representará al país en los Premios Goya de la Academia de Cine de España, y realizó un amplio recorrido de festivales internacionales desde su premiere mundial en el Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.

Sin embargo, en esta “previa” del Oscar, el film de Santiago Mitre no la tiene fácil. Entre los otros 14 competidores figuran “Corsage” (Marie Kreutzer, Austria, la emperatriz Sissy ante la pérdida de la belleza); “Close” (Lukas Dhont, Bélgica, conflictiva amistad de dos chicos adolescentes), “Saint Omer” (Alice Diop, Francia, variante actual de la tragedia de Medea) y “EO” (Jerzy Skolimowsky, padecimientos de un burro, actualizando un clásico de Robert Bresson bastante triste, “Al azar, Baltasar”). Cada uno de estos films ya tiene una docena de premios en diversos festivales internacionales, y van por más.

A señalar, tres policiales de peso: “Decision to leave” (Park Chan-wook, Corea, el inspector se enamora de la sospechosa), “Holy Spider” (Ali Abassi, Dinamarca, una periodista busca al asesino serial de mujeres en una ciudad sagrada de Irán), y “Cairo Conspiracy” (Tarik Saleh, Suecia, reguero de muertes en el sitio islámico menos sospechoso pero más ambicionado de Egipto). Los otros títulos son “Return to Seul” (Davy Chou, Camboya, una mujer adoptada busca sus raíces), “Sin novedad en el frente” (Edward Berger, Alemania, nueva versión de un clásico antibélico de Erich María Remarque que exhibe Netflix desde hace semanas), “Last Film Show” (Pan Nalin, India, suerte de ”Cinema Paradiso” gujaratí), “The quiet girl”(Colm Bairéad, Irlanda, una niña descubre el secreto de su familia materna en un país convulsionado), “Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades” (González Iñárritu, México, extenso mural de base autobiográfica, también producido y exhibido por Netflix), “The Blue Caftan” (Maryam Touzani, Marruecos, sospecha de triángulo amoroso), “Joyland” (Saim Sadiq, Pakistán, intriga en un burlesque popular, siendo ésta la primera vez que el país asiático ingresa en esta categoría, aunque más no sea dentro de la “shortlist” previa).