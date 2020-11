Ahora sí: Toyota será elegida para presidir a ADEFA

La actual gestión busca premiar a las empresas con radicación industrial en detrimento de los importadores rasos. No tiene demasiado sentido ya que la limitación no fomenta directamente la posibilidad de fabricar esos vehículos en el país. También se puede pensar en el lobby de las terminales locales para quitar competencia. Es posible pero la desproporción de la oferta no parece una amenaza para los socios de ADEFA. Del cupo original de 6.000 unidades del decreto 331/17, el 80% lo consumió Toyota. Con la participación de VW, Ford y Nissan se llegó a más del 95%. Muy poco quedó para el resto. Desde las terminales cuestionan a los importadores porque, cuando se los incluyó en el beneficio impositivo no trasladaron esa rebaja arancelaria a los precios de los productos y sólo reforzaron su rentabilidad. Donde sí hubo una mejora para el consumidor fue en modelos como lo Toyotas RAV4 y Prius, lo mismo que el Nissan Leaf. Más allá de esta discusión entre sectores y la efectividad de la medida, el problema es -como se mencionaba al inicio- la falta de reglas claras. En 2017, el Gobierno de Mauricio Macri también había limitado el beneficio para las terminales locales; en 2019 lo corrigió e incluyó y ahora vuelven a estar afuera. Planificar en la Argentina es una tarea difícil. Es un tema menor pero no por eso deja