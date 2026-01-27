SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de enero 2026 - 11:34

Los 10 autos que se consiguen por menos de $15 millones en enero 2026

Tras un 2025 récord en transferencias de autos de segunda mano, el mercado sigue ofreciendo opciones accesibles para quienes buscan renovar su vehículo o comprar por primera vez.

El parque automotor local ofrece variantes por menos de $15 millones

El parque automotor local ofrece variantes por menos de $15 millones

Depositphotos

El mercado de autos usados en la Argentina cerró 2025 con cifras históricas, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del sector automotor. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se concretaron 1.887.024 transferencias, superando el récord de 2013 (1.855.032 operaciones). El impulso final llegó en diciembre, con 151.994 ventas, evidenciando la fuerte actividad del sector.

2025 demostró que el mercado de autos usados está más activo que nunca. El reacomodamiento de variables económicas durante el año mostró sus resultados en el sector”, afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.

Informate más
volkswagen-gol-power-1-6-2003-2009-traseira-1440x1080.jpg
El Gol Power, uno de los vehículos usados económicos.

El Gol Power, uno de los vehículos usados económicos.

En un contexto donde los precios de los vehículos 0 km permanecen altos y el financiamiento sigue limitado, el mercado de segunda mano continúa siendo la alternativa más viable para quienes buscan su primer auto o renovar el propio.

Los 10 autos usados más accesibles en enero de 2026

Tomando como referencia modelos de entrada de gama de hasta 2015, según la base de datos de la CCA, estos son los autos que se consiguen por menos de $15 millones, por marca y modelo:

  • Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000

  • Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000

  • Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000

  • Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.304.000

  • Renault Sandero 5p 1.6: $10.418.000

  • Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $11.198.000

  • Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000

  • Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000

  • Volkswagen Fox: $11.300.000

  • Toyota Etios X: $13.267.000

El listado refleja una predominancia de autos compactos con mecánicas sencillas y gran respaldo en el mercado local, factores que siguen siendo determinantes a la hora de elegir un vehículo usado confiable y económico.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias