Los 10 autos que se consiguen por menos de $15 millones en enero 2026

El mercado de autos usados en la Argentina cerró 2025 con cifras históricas, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del sector automotor. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se concretaron 1.887.024 transferencias, superando el récord de 2013 (1.855.032 operaciones). El impulso final llegó en diciembre, con 151.994 ventas, evidenciando la fuerte actividad del sector.
Tras un 2025 récord en transferencias de autos de segunda mano, el mercado sigue ofreciendo opciones accesibles para quienes buscan renovar su vehículo o comprar por primera vez.
“2025 demostró que el mercado de autos usados está más activo que nunca. El reacomodamiento de variables económicas durante el año mostró sus resultados en el sector”, afirmó Alberto Príncipe, presidente de la CCA.
En un contexto donde los precios de los vehículos 0 km permanecen altos y el financiamiento sigue limitado, el mercado de segunda mano continúa siendo la alternativa más viable para quienes buscan su primer auto o renovar el propio.
Los 10 autos usados más accesibles en enero de 2026
Tomando como referencia modelos de entrada de gama de hasta 2015, según la base de datos de la CCA, estos son los autos que se consiguen por menos de $15 millones, por marca y modelo:
Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $8.083.000
Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.614.000
Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.643.000
Citroën C3 5p 1.5 Origine: $9.304.000
Renault Sandero 5p 1.6: $10.418.000
Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $11.198.000
Nissan March 5p 1.6 Active: $10.535.000
Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $11.139.000
Volkswagen Fox: $11.300.000
Toyota Etios X: $13.267.000
El listado refleja una predominancia de autos compactos con mecánicas sencillas y gran respaldo en el mercado local, factores que siguen siendo determinantes a la hora de elegir un vehículo usado confiable y económico.
