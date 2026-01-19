Automotriz con fuerte presencia en la Argentina lanzará un auto eléctrico económico para combatir la oleada china + Seguir en









Apuestan a un modelo 100% a batería de entrada, producido en Europa, para recuperar terreno frente al avance de los fabricantes asiáticos.

Renault jugará fuerte frente a la oleada china

El escenario global de la movilidad eléctrica cambió de forma acelerada y obligó a los grandes fabricantes a redefinir sus planes. En ese contexto, el Grupo Renault decidió mover fichas frente al crecimiento de los vehículos eléctricos chinos, que ganaron terreno gracias a precios agresivos y una oferta cada vez más amplia.

La respuesta de la compañía francesa será un nuevo modelo eléctrico urbano, pensado para ser competitivo en valor sin abandonar los estándares europeos de diseño y calidad.

El proyecto contempla el desarrollo de un auto 100% eléctrico de acceso, que se ubicará por encima del Renault Kwid E-Tech y del Dacia Spring, pero con una propuesta claramente superadora. La apuesta pasa por ofrecer mayor autonomía, mejor eficiencia energética y una estética más actual, apuntando a usuarios que hoy evalúan alternativas asiáticas como primera opción.

El vehículo será fabricado en Europa con una fuerte estrategia industrial Uno de los puntos centrales del plan es el lugar de producción. A diferencia de algunos eléctricos económicos actuales del grupo, este nuevo vehículo será fabricado en Europa, una decisión que busca reducir la dependencia de China, minimizar riesgos comerciales y anticiparse a eventuales barreras arancelarias en la Unión Europea.

dacia-spring-1979889 A diferencia de algunos eléctricos económicos actuales del grupo, este nuevo vehículo será fabricado en Europa, una decisión que busca reducir la dependencia de China. Mientras se concreta su llegada al mercado, tanto el Kwid E-Tech como el Spring seguirán en producción. Así, Renault mantendrá dos propuestas dentro del segmento de eléctricos urbanos accesibles: una más básica y otra con mayor nivel tecnológico, cubriendo un abanico más amplio de precios y necesidades.

Con esta estrategia, el Grupo Renault intenta volver a ganar peso en el terreno de los eléctricos económicos, apoyándose en producción regional, optimización de costos y un producto renovado que le permita competir de igual a igual frente al avance de los fabricantes chinos.