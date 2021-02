Plan B: Importadores de autos analizan ir a la Justicia por cepo a 0 km

Enero fue el mes que menos autos se liberaron de la Aduana desde los años de la crisis de 2002. Es decir, el enero que menos autos se importaron oficialmente. Una cosa es que llegue un vehículo hasta el puerto y otra que se permita nacionalizar. Sólo ahí se puede hablar de importación. Ese 53% de penetración corresponde a operaciones que ya habían sido autorizadas, algunas en enero, otras en diciembre y también muchas que estaban en stock ya dentro del país. Lo que se importó en el mes que acaba de terminar, es lo que va a poder patentarse en estos días de febrero. El número en cuestión es impactante. Según consta en los registros del sistema de estadísticas, en enero se permitió la importación de sólo 8.403 vehículos, en todo concepto. El 97% fue a través de las terminales radicadas y el resto por distribuidores. Esto es lo que va a estar disponible para vender (mucho ya está vendido) o patentar en los próximos días. En enero se patentaron algo más de 49.000 unidades, de las cuales 53% fueron importadas, unas 26.000. Eso se alcanzó porque en diciembre se permitió la nacionalización de 23.291 0 km que, sumados a algo de stock, permitieron esa cifra. Los meses anteriores, las importaciones rondaban entre 18.000 y 23.000 vehículos. Febrero es un mes que podría tener un mercado de alrededor de 30.000 autos. Pero sólo hay disponibles esos 8.403 importados. A esto hay que sumarle el stock que hay en las redes. Se calcula que hay unos 65.000 autos (incluye los nacionales) pero muchos no tienen demanda o los “dealers” no quieren desprenderse por no saber si lo podrán reponer. Es su capital de trabajo. Para llegar a ese volumen se va a requerir mayor participación de los “made in Argentina”. Es por eso que este mes podría darse un hecho impensado hasta hace poco: que el mercado cierre con mayoría de vehículos nacionales patentados. Otro dato que se remonta a 20 años atrás o más. El Gobierno quiere llevar la participación de los 0 km importados al nivel de 45% para todo el año. Es un objetivo ambicioso porque obligará a un crecimiento de los vehículos fabricados en el país muy importante. Esto se choca con dos realidades. Por un lado, los problemas para producir por falta de piezas importadas a raíz de los problemas logísticos que genera la pandemia. Varias terminales están con suspensiones frecuentes de turnos ante la demora de algún barco con autopartes. El otro punto es la migración de los consumidores de una amplia oferta de importados, como se registró en los últimos tiempos, a vehículos de producción nacional que, con demanda real, son poco más de diez y gran parte pickup. Pero el Gobierno está decidido a lograr su meta por lo que será más dura la entrega de dólares.