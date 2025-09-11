SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 10:05

Zanella renueva su clásico On-Off con la nueva generación ZR

Entre las principales novedades se destacan las ópticas full LED, que mejoran la visibilidad nocturna, y un tablero digital de lectura clara y precisa.

La nueva ZR llega con un lenguaje de diseño moderno y robusto, con plásticos y gráficas renovadas que incorporan protección UV y refuerzan su estilo deportivo. Entre las principales novedades se destacan las ópticas full LED, que mejoran la visibilidad nocturna, y un tablero digital de lectura clara y precisa.

En materia de seguridad y confort, toda la gama suma asientos memory foam con material antideslizante, que mejoran la ergonomía y ofrecen mayor comodidad en viajes largos o en terrenos exigentes. A esto se suma la incorporación de doble freno a disco en las versiones 200 y 250 cc, garantizando un mayor poder de frenado.

La ZR 250 OHC es la más aventurera de la familia: incorpora un motor balanceado de 249,9 cc, ahora con caja de 6 velocidades, protector de motor y nuevo rodado 21”/18”, que otorgan más control, resistencia y rendimiento en caminos exigentes.

Los modelos ZR 150 y ZR 200 OHC estarán disponibles en colores White, Red, Blue y Silver, mientras que la ZR 250 OHC se ofrecerá en Silver Green, Red, Blue y White.

Con esta actualización, Zanella reafirma el lugar de la familia ZR como una de las más elegidas dentro del segmento On-Off, manteniendo su espíritu versátil y confiable.

La ZR es un modelo emblemático dentro de nuestra gama, que se consolidó como referente para quienes buscan una moto confiable y aventurera. Con este restyling buscamos responder a las nuevas demandas de los usuarios, con más diseño, tecnología y seguridad, pero sin perder la esencia que la hizo tan elegida. En Zanella seguimos apostando a la movilidad de los argentinos y al vínculo histórico con la pasión por las dos ruedas”, destacó Facundo Lippo, Director Comercial Regional de Zanella.

