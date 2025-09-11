Honda Argentina y la evolución de la HR-V: renovada, más moderna y tecnológica







La marca japonesa lanzó el nuevo modelo, que llega con algunos cambios y mejoras para mantener su vigencia en el segmento de los SUV.

La renovada Honda HR-V

Honda presentó en la Argentina la renovación de la HR-V, con sutiles cambios de estilo y mejoras en el equipamiento que buscan mantener su vigencia en el segmento de SUV compactos. La actualización llega casi dos años después de su desembarco en el mercado local, con detalles pensados para refrescar la estética y la experiencia a bordo.

El exterior muestra una parrilla de nuevo diseño, de líneas más angulosas y agresivas, acompañada de paragolpes renovados y llantas de aleación con nuevo estilo, que aportan un aire más moderno y deportivo al modelo. En el interior, los cambios son discretos: la consola central incorpora una bandeja para el cargador inalámbrico y la pantalla táctil de 8 pulgadas es más delgada, con software actualizado para mejorar la interacción.

La gama sigue conformada por las versiones LX y EXL, ambas equipadas con el motor 1.5 litros de 121 CV y 145 Nm, combinado con una transmisión automática CVT que garantiza suavidad y eficiencia en la conducción urbana y de ruta.

En términos de equipamiento, la LX suma cargador inalámbrico y acceso sin llave, además de contar con seis airbags, faros full LED, climatizador automático, llantas de 17″, pantalla con cámara trasera y control de crucero. La EXL añade características de seguridad avanzada y confort, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, luces altas automáticas, sensor de lluvia, climatizador bizona, tapizado de cuero y sensor de estacionamiento delantero.

Cuánto cuesta la nueva HR-V Los precios recomendados son $44.990.000 para la HR-V LX y 50.235.000 pesos para la EXL, con garantía de 3 años o 100.000 km. La paleta de colores incluye blanco, gris y plata para la LX, mientras que la EXL incorpora adicionalmente azul, rojo y un gris más oscuro, ampliando las opciones de personalización para los usuarios.

