Cuales fueron los 10 autos usados más vendidos en agosto







La venta de autos usados tuvo una baja en agosto Depositphotos

Los concesionarios de autos usados sintieron un freno en la dinámica de ventas durante agosto y cerraron el mes con cifras a la baja.

En total se transfirieron 167.525 vehículos, lo que significó una caída del 5,05% frente a agosto de 2024 (176.435) y un retroceso del 6,60% respecto de julio pasado (179.363). Sin embargo, el acumulado anual sigue mostrando números positivos: entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un crecimiento del 15,08% en comparación con igual período de 2024 (1.099.501).

El modelo más buscado volvió a ser el Volkswagen Gol, con 9.172 operaciones, consolidándose en el liderazgo del mercado.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, explicó: “Tras meses con buenos volúmenes, agosto reflejó una desaceleración tanto frente a 2024 como en la comparación con julio. La incertidumbre política y electoral, el movimiento del dólar y las altas tasas de interés llevaron a que muchos compradores decidieran postergar la operación”.

El directivo aclaró que la demanda persiste y que las agencias mantienen un stock sólido en todo el país. En el interior, el crecimiento es más notorio: Formosa (+41,68%) lideró el ranking, seguida por Neuquén, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró solo un 8,5%.

El directivo aclaró que la demanda persiste y que las agencias mantienen un stock sólido en todo el país. En el interior, el crecimiento es más notorio: Formosa (+41,68%) lideró el ranking, seguida por Neuquén, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró solo un 8,5%. Los 10 autos usados más vendidos en agosto VW Gol y Trend: 9.172

Toyota Hilux: 6.472

Corsa y Classic: 4.948

VW Amarok: 4.518

Ford Ranger: 4.254

Peugeot 208: 3.513

Ford EcoSport: 3.433

Toyota Corolla: 3.312

Fiat Palio: 3.129

Ford Ka: 3.124