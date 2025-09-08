Los concesionarios de autos usados sintieron un freno en la dinámica de ventas durante agosto y cerraron el mes con cifras a la baja.
Cuales fueron los 10 autos usados más vendidos en agosto
En total se transfirieron 167.525 vehículos, lo que significó una caída del 5,05% frente a agosto de 2024 (176.435) y un retroceso del 6,60% respecto de julio pasado (179.363).
Los 10 autos más vendidos en agosto
En total se transfirieron 167.525 vehículos, lo que significó una caída del 5,05% frente a agosto de 2024 (176.435) y un retroceso del 6,60% respecto de julio pasado (179.363). Sin embargo, el acumulado anual sigue mostrando números positivos: entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un crecimiento del 15,08% en comparación con igual período de 2024 (1.099.501).
El modelo más buscado volvió a ser el Volkswagen Gol, con 9.172 operaciones, consolidándose en el liderazgo del mercado.
Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, explicó: “Tras meses con buenos volúmenes, agosto reflejó una desaceleración tanto frente a 2024 como en la comparación con julio. La incertidumbre política y electoral, el movimiento del dólar y las altas tasas de interés llevaron a que muchos compradores decidieran postergar la operación”.
El directivo aclaró que la demanda persiste y que las agencias mantienen un stock sólido en todo el país. En el interior, el crecimiento es más notorio: Formosa (+41,68%) lideró el ranking, seguida por Neuquén, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró solo un 8,5%.
Los 10 autos usados más vendidos en agosto
VW Gol y Trend: 9.172
Toyota Hilux: 6.472
Corsa y Classic: 4.948
VW Amarok: 4.518
Ford Ranger: 4.254
Peugeot 208: 3.513
Ford EcoSport: 3.433
Toyota Corolla: 3.312
Fiat Palio: 3.129
Ford Ka: 3.124
