SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de septiembre 2025 - 09:01

Cuales fueron los 10 autos usados más vendidos en agosto

En total se transfirieron 167.525 vehículos, lo que significó una caída del 5,05% frente a agosto de 2024 (176.435) y un retroceso del 6,60% respecto de julio pasado (179.363).

La venta de autos usados tuvo una baja en agosto

La venta de autos usados tuvo una baja en agosto

Depositphotos

En total se transfirieron 167.525 vehículos, lo que significó una caída del 5,05% frente a agosto de 2024 (176.435) y un retroceso del 6,60% respecto de julio pasado (179.363). Sin embargo, el acumulado anual sigue mostrando números positivos: entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un crecimiento del 15,08% en comparación con igual período de 2024 (1.099.501).

Informate más

El modelo más buscado volvió a ser el Volkswagen Gol, con 9.172 operaciones, consolidándose en el liderazgo del mercado.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, explicó: “Tras meses con buenos volúmenes, agosto reflejó una desaceleración tanto frente a 2024 como en la comparación con julio. La incertidumbre política y electoral, el movimiento del dólar y las altas tasas de interés llevaron a que muchos compradores decidieran postergar la operación”.

autos-usados.png
El acumulado anual sigue mostrando números positivos: entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un crecimiento del 15,08% en comparación con igual período de 2024 (1.099.501).

El acumulado anual sigue mostrando números positivos: entre enero y agosto se vendieron 1.265.292 unidades, lo que representa un crecimiento del 15,08% en comparación con igual período de 2024 (1.099.501).

El directivo aclaró que la demanda persiste y que las agencias mantienen un stock sólido en todo el país. En el interior, el crecimiento es más notorio: Formosa (+41,68%) lideró el ranking, seguida por Neuquén, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires registró solo un 8,5%.

Los 10 autos usados más vendidos en agosto

  • VW Gol y Trend: 9.172

  • Toyota Hilux: 6.472

  • Corsa y Classic: 4.948

  • VW Amarok: 4.518

  • Ford Ranger: 4.254

  • Peugeot 208: 3.513

  • Ford EcoSport: 3.433

  • Toyota Corolla: 3.312

  • Fiat Palio: 3.129

  • Ford Ka: 3.124

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias