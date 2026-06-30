Boom de ventas de motos: por qué cada vez más argentinos las eligen antes que el auto + Agregar ámbito en









Mantener un vehículo de cuatro ruedas se volvió un lujo. Los patentamientos vuelan, el mercado proyecta un año récord cerca de las 800.000 unidades y las marcas asiáticas rearman el mapa de la competencia.

El mercado de motos continúa creciendo en el país

El mercado de motovehículos en la Argentina vive un momento bisagra. Tras un mayo histórico que superó las 69.000 matriculaciones, las proyecciones indican que el ritmo no se detendrá.

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Este fenómeno, que comenzó a gestarse en la pospandemia cuando las dos ruedas empezaron a ganarle terreno de forma definitiva al auto, responde a un cambio cultural y, fundamentalmente, de bolsillo.

La ecuación económica es demoledora: mantener una moto de 150cc cuesta hoy un 50% menos que un auto naftero con motor 1.5 litros, si se calculan gastos fijos como combustible, service, seguro y las elevadas cocheras urbanas. A esto se le suma el encarecimiento crónico del transporte público y la consolidación de la motocicleta como una salida laboral indispensable o una herramienta de logística urbana ágil frente al caos del tránsito en las grandes ciudades.

Mercado de motos: boom de ventas y el camino hacia el millón de unidades En este escenario de alta demanda, Yamaha prevé que el mercado total crecerá un 21% interanual respecto a 2025, arañando los 800.000 patentamientos para el cierre de 2026. Sin embargo, el viento a favor llega con un desafío: una hipercompetitividad impulsada por el desembarco masivo de nuevos jugadores de origen chino y un usuario cada vez más exigente en precio y calidad.

Para Yamaha, firma que lidera esta mirada optimista, la clave para ganar en este nuevo mapa no es solo vender, sino retener. "Hay un crecimiento del mercado que trae consigo una mayor competitividad. Nosotros estamos convencidos que la mejor manera de posicionarnos en este escenario es con un servicio de posventa de excelencia y diferencial, que continúe garantizando la confianza que tienen nuestros clientes con la marca"", analizó Diego Cammisa, Presidente de la firma, durante un encuentro con la prensa.

Diego Cammisa, presidente de Yamaha. De acuerdo a las estimaciones de la compañía, si las variables macroeconómicas acompañan, el sector de las motos en Argentina podría rozar el millón de unidades vendidas para el año 2029, una cifra inédita. Para diferenciarse de la competencia asiática, Yamaha apuesta a la confiabilidad y el financiamiento como sus principales herramientas de seducción: la marca ofrece actualmente una garantía de 5 años para todos sus modelos de fabricación nacional y mantiene activo su sistema de Plan de Ahorro, facilitando el acceso a un mercado que no para de acelerar.