España desplegó su fragata más avanzada al Mediterráneo ante la escalada en Medio Oriente

El gobierno español enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre para reforzar la defensa aérea y apoyar posibles evacuaciones, mientras crece la tensión regional tras los ataques de EEUU e Israel y la respuesta iraní.

La fragata Cristóbal Colón es la más avanzada de la flota española.

El gobierno de España anunció este jueves el envío de su fragata más avanzada, la Cristóbal Colón , a Chipre en medio de la crisis desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní con misiles contra posiciones occidentales en la región.

La fragata española operará junto al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle y con buques de la Armada griega , integrando un grupo naval destinado a reforzar la seguridad en el Mediterráneo oriental en un contexto de creciente tensión militar.

Según el Ministerio de Defensa de España , la misión principal del despliegue será brindar defensa aérea y protección frente a posibles ataques , además de estar preparada para apoyar eventuales evacuaciones de civiles si el conflicto se intensifica. El operativo también tiene una fuerte carga política , ya que busca mostrar la presencia europea en la zona.

La decisión se produce además en medio de tensiones entre Madrid y la administración de Donald Trump , luego de que el gobierno español rechazara que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para operaciones contra Irán, lo que derivó en advertencias comerciales desde Washington.

La Cristóbal Colón ya había sido integrada a comienzos de marzo al grupo naval del Charles de Gaulle para tareas de escolta y entrenamiento en el mar Báltico , pero el deterioro de la situación en Medio Oriente modificó el destino del operativo.

portaaviones francés Charles de Gaulle El navío español se unirá al portaaviones francés Charles de Gaulle.

Ahora el contingente se dirige al Mediterráneo oriental y se espera que llegue a la zona cercana a Creta alrededor del 10 de marzo, en momentos en que el conflicto regional amenaza con ampliarse.

La decisión de reforzar la presencia militar se tomó “luego de una explosión en una base británica” en Chipre, lo que elevó la preocupación por la seguridad en la región. Al grupo naval se sumará también el buque de aprovisionamiento Cantabria, encargado de suministrar combustible y brindar apoyo logístico durante el tránsito por el Golfo de Cádiz, al sur de España.

El comunicado del Ministerio de Defensa español

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la fragata Cristóbal Colón es la “tecnológicamente más avanzada” de la flota española y que su misión será ofrecer protección y defensa aérea, además de asistir en posibles evacuaciones de personal civil.

“Con el despliegue de la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, señaló el comunicado oficial.

En paralelo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró en una entrevista que el gobierno no autorizará que Estados Unidos utilice bases españolas para ataques contra Irán. Sin embargo, durante ese mismo encuentro un micrófono abierto generó una nueva polémica política, cuando Robles fue captada diciendo una frase que rápidamente generó repercusión: “No, no… yo estoy con Trump”.