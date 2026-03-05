Cedears: cuál es la empresa defensiva por su potencial oculto que recomiendan los expertos de la city

Esta compañía que cuenta con Cedears paga buenos dividendos y también está innovando en sistemas tecnológicos.

Dow es una de las mayores empresas químicas del mundo y cuenta con Cedears en el mercado local.

El conflicto bélico en Medio Oriente causó un fuerte desequilibrio tanto en el mercado energético como en las bolsas globales en las últimas semanas. Sin embargo, la situación abrió algunas oportunidades de inversión, como las acciones de la empresa Dow Chemical Company (DOW) , que cuentan con Cedears .

Dow es una de las mayores empresas químicas del mundo. Tiene su sede en EEUU y forma parte del índice S&P 500. Fue fundada en 1897 por el químico Herbert Henry Dow y desde entonces se convirtió en un actor clave de la industria global de materiales y productos químicos .

La compañía se especializa en la producción de químicos, plásticos y materiales avanzados utilizados en una amplia variedad de industrias, como el packaging, la construcción, el transporte, la electrónica y los bienes de consumo.

Entre sus productos se incluyen polímeros, resinas, siliconas, adhesivos, recubrimientos y diferentes intermediarios químicos que sirven como insumo para múltiples cadenas industriales.

La empresa opera en decenas de países y cuenta con una amplia red de plantas industriales y centros de investigación. En 2025 empleaba alrededor de 34.600 trabajadores en todo el mundo y generó cerca de u$s40.000 millones en ingresos anuales , lo que la mantiene entre las compañías líderes del sector químico global.

Por qué el mercado confía en los Cedears de Dow

A diferencia de otras corporaciones químicas, el atractivo de Dow es que la materia prima que utiliza para sus productos no depende de mercados que se están viendo afectados por la guerra en Medio Oriente.

Mientras los costos en Europa y Asia se disparan por su dependencia de la nafta cara, Dow emerge como el gran beneficiario gracias a su "fortaleza" en América del Norte.

Tal como explicó Damián Vlassich, líder de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones, Dow utiliza etano (gas natural de EEUU), cuyo precio se mantiene desacoplado del rally global del petróleo. Esto dispara sus márgenes mientras sus competidores operan a pérdida.

Además, con la oferta de gigantes como Irak y Arabia Saudita interrumpida, Dow utiliza su capacidad instalada para cubrir la escasez global de polietileno y químicos básicos.

A su vez, cotizando en niveles de "piso" (alrededor de u$s30-35 por acción), ofrece un rendimiento por dividendo superior al 5-6%, respaldado por un balance sólido y expansión de márgenes inminente.

"Dow es el vehículo ideal para capturar la subida del crudo sin exposición operativa en zonas de conflicto. Una oportunidad táctica con una relación riesgo-retorno excepcional", mencionó Vlassich.

Por su parte, Gastón Otaola, asesor financiero en Bull Market Brokers, relató que lo interesante de esta empresa es que en enero del 2026 anunció un recorte de 4.500 empleados y reveló que está implementando la inteligencia artificial en sus fabricas para disminuir los costos de producción.

"Tanto los despidos como la inmersión en IA les va a favorecer desde los números y va hacia una rentabilidad mayor de la empresa. Esto es lo que está viendo con buenas ojos Wall Street", sostuvo el ejecutivo.

Y agregó: "Desde comienzos de este año, las acciones de Dow vienen subiendo 50%, lo que muestra el intereses de los inversores y de un sector interesante a mediano plazo siempre y cuando la empresa siga con su camino de eficiencia y bajo costos".