Hoy finaliza la inscripción para acceder al nuevo cupo de 50.000 vehículos electrificados. Los cambios en las condiciones de importación generan tensiones entre las marcas y abren la puerta a una mayor oferta de modelos.

Este martes vence el cupo para ingresar al beneficio sin arancel

El mercado automotor argentino se prepara para una nueva etapa en la comercialización de vehículos electrificados. Este martes vence el plazo para que las empresas interesadas en participar del cupo de importación de 50.000 autos híbridos y eléctricos sin arancel para 2027 presenten sus solicitudes ante el Gobierno.

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A diferencia de las dos convocatorias anteriores, el programa incorporará modificaciones tanto en los mecanismos de distribución de las unidades como en los valores máximos de importación, una decisión que podría alterar el escenario comercial del próximo año.

La iniciativa, implementada en 2025, busca promover la movilidad electrificada, incrementar la competencia entre las automotrices y favorecer una reducción de los precios de los 0km .

Si bien se mantendrá la distribución de 25.000 vehículos para las terminales con producción nacional y otros 25.000 para los importadores independientes, las condiciones de adjudicación serán diferentes.

Dentro del segundo grupo, las empresas con mayores antecedentes comerciales accederán al 60% de las unidades disponibles , lo que representa un volumen de 15.000 vehículos.

Otro 20% estará destinado a los nuevos importadores, mientras que las restantes 5.000 unidades se distribuirán entre las compañías medianas y pequeñas.

Uno de los grandes protagonistas de esta convocatoria será Tesla, que comenzará a comercializar oficialmente sus vehículos en Argentina este viernes 20 de noviembre, con los Model 3 y Model Y.

La normativa reserva un porcentaje para las empresas que inviertan en infraestructura de recarga, una condición que le permitiría a la automotriz de Elon Musk acceder a 2.500 unidades.

El nuevo esquema despertó cuestionamientos entre algunos importadores, que consideran que los antecedentes de las primeras dos licitaciones generan desigualdades en las posibilidades de crecimiento comercial.

En cuanto a las terminales automotrices, cada fabricante que participe tendrá garantizado un mínimo de 750 vehículos. El volumen restante se distribuirá considerando los niveles de producción, la participación de mercado y las ventas de modelos electrificados durante los últimos dos años.

En este escenario, una de las principales incógnitas pasa por Toyota, que no participó de las convocatorias de 2025 y 2026, pero que, según trascendió, se sumaría al programa en 2027.

Los nuevos límites de importación y los autos que podrían llegar a Argentina

Uno de los cambios más significativos será la actualización de los valores FOB (precio en puerto de embarque) permitidos para acceder al beneficio arancelario. Los topes dependerán de la tecnología de propulsión de cada vehículo:

Microhíbridos (MHEV): hasta u$s16.000.

Híbridos convencionales (HEV): hasta u$s18.000.

Híbridos enchufables (PHEV): hasta u$s18.000.

Eléctricos (BEV): hasta u$s35.000.

La ampliación de estos límites permitirá incorporar vehículos con mayores prestaciones, niveles de equipamiento y alternativas de diferentes segmentos.

Entre las posibilidades que analiza la industria aparece una versión más equipada de la Ford Territory híbrida, además de una eventual variante híbrida enchufable del SUV.

Renault buscaría incorporar el nuevo Twingo eléctrico, mientras que Chevrolet podría ampliar su portafolio con un tercer modelo bajo este régimen.

Por su parte, Volkswagen evalúa diferentes alternativas, entre ellas el ID.Polo y el ID. Unyx 08, un SUV completamente eléctrico de fabricación china que la compañía ya registró en Argentina.

Los híbridos y eléctricos que dominan las ventas

El crecimiento de la movilidad electrificada durante 2026 marcó un fuerte contraste respecto del año anterior. Mientras que en 2025 se comercializaron alrededor de 8.000 vehículos bajo este régimen, durante el actual período las ventas alcanzaron unas 60.000 unidades.

El crecimiento de la movilidad electrificada durante 2026 marcó un fuerte contraste respecto del año anterior. Mientras que en 2025 se comercializaron alrededor de 8.000 vehículos bajo este régimen, durante el actual período las ventas alcanzaron unas 60.000 unidades.

Según los datos de patentamientos al 30 de octubre, los modelos más vendidos dentro del programa fueron:

Ford Territory híbrida: 9.080 unidades.

BAIC BJ30: 8.174.

BYD Atto 2: 3.887.

BYD Dolphin Mini: 3.711.

BYD Song Pro: 3.552.

Chery Tiggo 7: 3.501.

Chevrolet Captiva: 3.494.

Haval H6: 2.044.

Haval Jolion: 1.796.

MG ZS: 1.718.

Renault Arkana: 1.685.

Chery Tiggo 4: 1.433.

MG MG3: 1.355.

Fiat 600 Hybrid: 1.103.

BYD Yuan Pro: 1.073.

A pesar del crecimiento de los patentamientos, todavía quedan alrededor de 30.000 vehículos sin comercializar de los cupos anteriores, una situación que llevó a algunas marcas a implementar descuentos y bonificaciones para acelerar las operaciones.

La adjudicación de las nuevas unidades, cuyos resultados podrían conocerse hacia fines de noviembre, será determinante para anticipar cómo se configurará la oferta de autos híbridos y eléctricos en Argentina durante 2027.