Autos eléctricos: China domina el negocio de las baterías y deja atrás a Europa y EEUU

El mayor fabricante de baterías del planeta registró un fuerte crecimiento en 2025. Según los últimos estudios, consolidó su liderazgo gracias a su expansión internacional y al avance del negocio de almacenamiento de energía.

El avance de la electrificación en la industria automotriz tiene un actor dominante: CATL . La empresa china, considerada el mayor productor de baterías para vehículos eléctricos , cerró 2025 con resultados financieros que reflejan su creciente peso global.

La compañía informó un beneficio neto de 72.200 millones de yuanes , equivalente a unos 9.000 millones de euros , lo que representa un aumento del 42,3% frente al año anterior. El resultado confirma la fortaleza del grupo en un sector estratégico para la transición energética y la movilidad eléctrica.

Tras conocerse los números, el mercado reaccionó de inmediato: las acciones de CATL subieron alrededor de 9,3% , marcando uno de sus mayores avances bursátiles en varios meses.

Además de mantener su liderazgo en baterías para automóviles, la empresa está ampliando su alcance hacia nuevos negocios vinculados a la energía, lo que le permite sostener su crecimiento incluso en contextos de mayor competencia global.

Uno de los motores clave detrás del desempeño de CATL fue su expansión fuera de China . Durante el último ejercicio, los ingresos totales crecieron alrededor de 17% , impulsados principalmente por la mayor demanda en mercados internacionales.

Las ventas provenientes del exterior aumentaron aproximadamente 18%, reflejando la estrategia del fabricante de consolidarse como proveedor global de baterías para grandes automotrices.

En los últimos años, la empresa reforzó su presencia en Europa y otros mercados estratégicos, firmando acuerdos con múltiples fabricantes de autos y ampliando su red de producción en distintas regiones.

Al mismo tiempo, otro sector gana cada vez más peso dentro del negocio: el almacenamiento de energía. Esta división, que provee sistemas para redes eléctricas e infraestructuras energéticas, creció cerca de 9% en 2025.

Estos sistemas permiten almacenar electricidad generada por fuentes renovables como la energía solar o eólica, lo que abre nuevas oportunidades de negocio a medida que avanza la transición energética.

El crecimiento de CATL se produce incluso en un contexto de desaceleración del mercado chino de autos eléctricos, que comenzó a mostrar señales de menor dinamismo tras varios años de expansión acelerada.

Para sostener su estrategia de crecimiento, la empresa también anunció un plan para emitir bonos por hasta 40.000 millones de yuanes (unos 5.000 millones de euros). Los fondos estarán destinados a nuevas inversiones, fortalecimiento operativo y optimización de su estructura financiera.

Con estas decisiones, CATL busca mantener su posición dominante en el mercado global de baterías, un sector clave donde compiten fabricantes de Europa, Estados Unidos y Asia en la carrera por liderar la movilidad eléctrica del futuro.