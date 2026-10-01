Atención, conductores de autos eléctricos: estos son los beneficios a los que acceden en 2026

Los conductores de autos eléctricos radicados en la Ciudad de Buenos Aires acceden durante 2026 a una serie de beneficios vinculados con la patente y los peajes . En el caso del impuesto automotor, los vehículos impulsados exclusivamente por electricidad siguen exentos del pago, sin importar su antigüedad o valuación fiscal.

El esquema es diferente para los híbridos . La normativa porteña establece para esos vehículos una reducción progresiva del beneficio : tienen una exención total durante los primeros 24 meses y después pasan a pagar una parte creciente del impuesto. Esta diferencia es importante porque no todos los vehículos electrificados tienen el mismo tratamiento fiscal.

En los peajes de las autopistas administradas por AUSA también existe una bonificación para los eléctricos . La medida fue extendida por un año a partir del 12 de agosto, por lo que sigue vigente durante octubre. Para aprovecharla hay que realizar el trámite y tener el TelePASE asociado al vehículo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos exclusivamente eléctricos tienen una exención del 100% del impuesto a las Patentes . La Ley 6805, que modificó el régimen para los vehículos eléctricos, establece que el beneficio alcanza a los vehículos livianos y pesados con motores exclusivamente eléctricos . La exención se mantiene para cualquier año de radicación y para cualquier importe de valuación fiscal.

Los híbridos tienen una reducción que se aplica de manera gradual . Durante los primeros 24 meses desde su radicación en la Ciudad cuentan con una exención total . A partir del tercer año, la bonificación pasa al 60%, después al 40% y finalmente al 20% . Desde el sexto año deben pagar el impuesto completo.

Además, para los híbridos existe una condición relacionada con la valuación fiscal. En 2026, el límite establecido para acceder a los 24 meses de exención total es de $91.150.000. Cuando la valuación fiscal supera ese monto, el vehículo cuenta con la exención durante 12 meses y después empieza a tributar la totalidad del impuesto.

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Si tengo un auto eléctrico, ¿tengo que pagar peaje?

Los autos eléctricos tienen una bonificación del 100% en los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires administradas por AUSA. El beneficio no implica que cualquier peaje del país sea gratuito: se aplica a la red porteña que alcanza la medida.

El trámite tiene una particularidad: para acceder a la bonificación hay que gestionar el beneficio ante AUSA. Se puede realizar en las oficinas ubicadas en Peaje Parque Avellaneda, Peaje Dellepiane o Piedras 1260, en la Ciudad de Buenos Aires.

El conductor no necesita tener previamente un TelePASE para iniciar la gestión, ya que puede solicitarlo al momento de hacer el trámite. Si ya cuenta con el dispositivo, también puede pedir que se aplique la bonificación. Para que el descuento aparezca correctamente, el TelePASE debe estar asociado a una tarjeta de crédito o débito.

Cuestiones a tener en cuenta sobre la regulación

El primer punto que hay que mirar es el lugar donde está radicado el vehículo. Estos beneficios corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no se pueden trasladar automáticamente a otros distritos. Las provincias y municipios pueden establecer sus propios esquemas de impuestos y beneficios para vehículos eléctricos.

También hay que diferenciar un auto 100% eléctrico de uno híbrido. Que un vehículo tenga algún tipo de asistencia eléctrica no significa que reciba el mismo tratamiento que un modelo impulsado exclusivamente por electricidad. La clasificación del vehículo y las características originales de fábrica son relevantes para determinar qué beneficio corresponde.

En cuanto a peajes, el beneficio tiene una duración determinada y requiere una gestión puntual. Por eso, contar con un auto eléctrico no significa simplemente pasar por cualquier cabina de peaje sin pagar. La bonificación debe estar correctamente asociada al dominio y al sistema TelePASE.

Por último, los beneficios fiscales no eliminan el resto de las obligaciones que tiene cualquier propietario de un vehículo. La exención de Patentes y la bonificación del peaje no tienen relación con requisitos como la documentación obligatoria, el seguro, la licencia de conducir o las verificaciones que correspondan según el vehículo.