Leapmotor refuerza su posicionamiento en la Argentina con una batería de promociones enfocadas en acelerar ventas durante la Expo Auto Chino, que se realizará del 2 al 4 de octubre en Costa Salguero.
Automotriz china impulsa su ofensiva comercial con beneficios agresivos
La marca sale a captar clientes con financiación a tasa 0%, descuentos en seguro y cargas bonificadas para sus modelos electrificados.
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La marca, que forma parte del portfolio global de Stellantis, busca ganar volumen con una propuesta agresiva centrada en sus modelos B10 y C10, dos SUV electrificados que encabezan su desembarco local.
Durante esos tres días —y también en su red comercial— ofrecerá financiación de hasta $30.000.000 a tasa 0% por 24 meses, junto con patentamiento bonificado y beneficios adicionales orientados a reducir el costo inicial de compra. Entre ellos se destacan 50% de descuento en el seguro durante los primeros tres meses y bonificación del 50% en las primeras seis recargas a través de la red Shell Recharge.
Una estrategia para crecer en volumen
El esquema comercial de Leapmotor también incluye herramientas para ampliar el acceso. En el caso del B10, se suma un plan de ahorro con adjudicación pactada desde la cuota 2, con integración inicial del 10% del valor del vehículo. A esto se agregan condiciones de financiación escalonadas y diferimientos en las primeras cuotas, en línea con una estrategia que apunta a captar clientes que hoy evalúan el salto hacia la electrificación.
La marca complementa la propuesta con incentivos en posventa: durante octubre, ofrecerá hasta 20% de descuento en accesorios originales, incluyendo soluciones clave como cargadores domiciliarios y sistemas V2L para alimentar dispositivos externos desde la batería del vehículo.
Además del foco comercial, Leapmotor aprovechará la exposición para mostrar su proyección en el país, con nuevos modelos en evaluación y un anticipo de futuros lanzamientos. La estrategia combina su desarrollo tecnológico propio en vehículos eléctricos con el respaldo industrial y logístico de Stellantis, un factor clave para sostener la expansión en mercados como el argentino.