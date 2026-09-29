Investigó con IA qué auto eléctrico conviene comprar por u$s30.000 en el país y este fue el elegido + Agregar ámbito en









Tras comparar costos de uso, exenciones de patentes y rendimiento para recorrer 100 km diarios, un minucioso estudio en redes determinó cuál es la opción más conveniente del mercado.

Los autos eléctricos revolucionaron el mapa automotor nacional

Recorrer diariamente entre 80 y 100 kilómetros para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires representa un desafío constante para el bolsillo, especialmente al momento de renovar el vehículo.

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Con un presupuesto de alrededor de u$s30.000, el escenario actual presenta un mercado automotor completamente transformado: la proliferación de nuevas marcas, modelos y tecnologías ha generado un nivel de competencia inédito en el país. Ante este abanico de opciones, surge una pregunta clave para miles de conductores: ¿qué auto conviene comprar hoy?

Para responder este interrogante, ya no basta con comparar únicamente marcas o equipamiento tradicional; la elección de la tecnología impulsora se ha vuelto determinante.

Las alternativas se reparten entre motores nafteros, híbridos, eléctricos puros e híbridos enchufables. La conveniencia de cada sistema depende en gran medida del perfil de uso habitual, donde la posibilidad de recargar la batería en el domicilio durante la noche contrasta con la necesidad eventual de realizar viajes de larga distancia.

El impacto financiero de la electrificación en el día a día A partir de este escenario, el usuario de X Javier López (@javieromarlopez) llevó a cabo una investigación profunda para evaluar las opciones disponibles en el país. En su análisis, proyectó los costos a cinco años considerando un recorrido anual de 22.000 kilómetros e integró el gasto de combustible/energía junto al pago de patentes.

Tras procesar las variables, la inteligencia artificial ubicó en el primer lugar al Leapmotor B10 con un puntaje de 8,80. El estudio determinó que, frente a un naftero, un modelo híbrido reduce el costo de uso un 38%, mientras que un híbrido enchufable (PHEV) o eléctrico de autonomía extendida (REEV) logra un ahorro del 53%. Además del beneficio de exención de patente en CABA, el trabajo señala un aspecto poco evidente: la carga domiciliaria nocturna puede modificar la categoría tarifaria de electricidad, alterando el cargo fijo y el valor del kWh. Con las reglas claras, se evaluaron 10 modelos que rondaban el presupuesto fijado, abarcando tanto firmas tradicionales como nuevas automotrices de origen chino. Para ordenarlos, se aplicó una matriz de ponderación que asignó un 20% al precio, un 20% al respaldo de marca y red de posventa, y el 60% restante a autonomía, eficiencia, diseño, equipamiento y mantenimiento. Tras procesar las variables, la inteligencia artificial ubicó en el primer lugar al Leapmotor B10 con un puntaje de 8,80. Sin embargo, la diferencia entre los primeros seis puestos fue de apenas 0,70 puntos, reflejando una paridad absoluta que obliga a definir la compra final en los concesionarios evaluando bonificaciones, financiación y la prueba de manejo en calle.