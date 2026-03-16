Cinco claves para elegir una moto y empezar a rodar con la decisión correcta

El crecimiento del interés por este tipo de vehículos lleva a muchos usuarios a dar el primer paso en el mundo de las dos ruedas. Qué aspectos conviene tener en cuenta antes de elegir un modelo.

Comprar una moto puede marcar el inicio de una nueva forma de movilidad y también de disfrutar el camino. Para muchos usuarios representa libertad, practicidad para moverse en la ciudad o la posibilidad de viajar y explorar nuevas rutas. Sin embargo, elegir el modelo correcto requiere analizar varios factores más allá del diseño o la potencia.

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En ese contexto, la marca Royal Enfield , que celebra su 125° aniversario a nivel global , compartió una serie de recomendaciones para quienes están pensando en dar el paso hacia el mundo de las dos ruedas. Con una trayectoria de más de un siglo en el motociclismo y una comunidad creciente de usuarios en Argentina , la compañía propone cinco aspectos clave a tener en cuenta antes de tomar la decisión de compra.

El primer paso consiste en identificar el tipo de uso que tendrá la moto. No es lo mismo elegir un modelo para desplazamientos diarios por la ciudad que para viajes largos o escapadas de fin de semana.

Cada categoría responde a necesidades distintas. Por ejemplo, modelos de aventura como la Himalayan 450 están pensados para combinar trayectos urbanos con recorridos en terrenos más exigentes. En cambio, opciones orientadas al uso urbano como la Classic 350 o la Hunter 350 ofrecen mayor agilidad y practicidad para el día a día.

En el caso de quienes buscan más prestaciones para ruta, alternativas como la Bear 650 apuntan a combinar potencia, diseño y personalidad para viajes y recorridos largos.

2. Elegir una cilindrada acorde a la experiencia

Para quienes se inician en el motociclismo, lo recomendable es optar por motos con un equilibrio entre potencia, peso y facilidad de manejo.

Las cilindradas intermedias suelen ofrecer una buena combinación de control y rendimiento. Dentro de la nueva generación de modelos, propuestas como la GRR 450 se destacan por su agilidad y respuesta, lo que las convierte en una opción interesante para quienes buscan comenzar con una moto moderna y versátil.

3. Ergonomía: probar antes de comprar

La comodidad es un factor determinante. Una mala posición de manejo puede generar fatiga en trayectos largos e incluso afectar la seguridad.

PAG23-Royal Enfield -P_opt.jpeg La marca Royal Enfield, que celebra su 125° aniversario a nivel global, compartió una serie de recomendaciones para quienes están pensando en dar el paso hacia el mundo de las dos ruedas.

Por eso se recomienda sentarse en la moto antes de tomar la decisión final. Es importante comprobar si se llega correctamente al suelo, cómo se siente el manillar y si la postura resulta natural. En este sentido, Royal Enfield ofrece test rides gratuitos en sus concesionarios para que los usuarios puedan probar distintos modelos.

4. La seguridad también forma parte de la compra

Al pensar en una moto, muchos usuarios priorizan el modelo o el precio, pero el equipamiento de seguridad es igual de importante.

El casco, la campera con protecciones, los guantes y el calzado adecuado son elementos fundamentales. También es recomendable optar por motos que incluyan tecnologías que mejoren la estabilidad y el control, como frenos ABS, buena iluminación y una ciclística equilibrada.

5. Considerar el mantenimiento a largo plazo

El costo de compra no es el único aspecto a evaluar. También es importante analizar los gastos de mantenimiento y la disponibilidad de servicio técnico.

En ese sentido, Royal Enfield ofrece el primer service bonificado, que se realiza luego de los primeros 500 kilómetros o 45 días de uso. Además, los clientes que cumplan con los servicios oficiales durante los primeros tres años pueden acceder a una extensión de garantía de dos años adicionales.

Según explicó Christian Parodi, Brand Manager de Royal Enfield Argentina en Grupo Simpa, la elección de una moto responde a necesidades muy personales.

“La elección de una moto es una decisión muy personal, porque cada conductor tiene necesidades y expectativas distintas. Por eso es importante informarse, comparar opciones y, sobre todo, probar los modelos antes de tomar una decisión. Desde Grupo Simpa y Royal Enfield buscamos acompañar ese proceso brindando asesoramiento, test rides gratuitos y una propuesta de motos que combine diseño, accesibilidad y versatilidad para cualquier necesidad”, señaló el directivo.