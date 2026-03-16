Cambio en el mayor mercado automotor del mundo: un histórico vuelve al primer lugar

El gigante automotriz recuperó la cima tras los datos arrojados durante los primeros meses de 2026. El fabricante chino BYD, líder en los últimos años en el segmento eléctrico, perdió posiciones.

El mercado automotor de China , el más grande del planeta, comenzó 2026 con un cambio importante en su ranking de ventas. El grupo alemán Volkswagen volvió a ocupar el primer lugar entre los fabricantes de vehículos de pasajeros, superando nuevamente a varias marcas locales que habían dominado el mercado en los últimos años.

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Según datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA) , las empresas conjuntas de Volkswagen con FAW y SAIC alcanzaron una participación combinada del 13,9% del mercado entre enero y febrero. Con ese resultado, la compañía recuperó el liderazgo que había perdido en 2024 frente a fabricantes chinos.

El segundo puesto del ranking quedó para Geely , que alcanzó una cuota cercana del 13,8% , mientras que Toyota ocupó la tercera posición con un 7,8% de participación , a través de sus alianzas con FAW y GAC .

En contraste, BYD , que había logrado superar a Volkswagen y convertirse en el mayor vendedor de automóviles en China durante 2024 y 2025 , descendió al cuarto lugar , con una participación del 7,1% en el inicio de este año.

La caída de BYD coincide con un contexto de cambios en la política de incentivos del gobierno chino para los vehículos electrificados. En los últimos meses comenzaron a reducirse varios subsidios y exenciones impositivas que habían impulsado fuertemente las ventas de autos eléctricos y híbridos enchufables .

Esta situación impacta con mayor fuerza en fabricantes locales que habían basado su crecimiento en modelos eléctricos accesibles, entre ellos BYD, considerado uno de los principales competidores globales de Tesla.

china-byd La caída de BYD coincide con un contexto de cambios en la política de incentivos del gobierno chino para los vehículos electrificados.

De acuerdo con Cui Dongshu, secretario general de la CPCA, la reducción de los incentivos también está generando un cambio en las preferencias de los consumidores. En ese nuevo escenario, los vehículos híbridos convencionales comenzaron a ganar terreno frente a los híbridos enchufables.

Ese cambio favorece especialmente a fabricantes con larga trayectoria en esa tecnología, como Toyota, que mantiene una fuerte presencia en ese segmento.

Al mismo tiempo, el regreso de Volkswagen al primer puesto refleja una nueva etapa de competencia en la industria automotriz china. Tras varios años dominados por marcas locales y una intensa guerra de precios en los vehículos eléctricos, el mercado parece avanzar hacia una fase más madura, con compradores que priorizan valor, tecnología y confiabilidad.

En este contexto, Volkswagen también está reforzando su estrategia en el país. El grupo inició la producción de su primer modelo desarrollado junto a la empresa tecnológica Xpeng y planea lanzar más de 20 nuevos vehículos eléctricos en China durante 2026.

El cambio en el ranking muestra así un nuevo equilibrio competitivo en el mayor mercado automotriz del mundo, donde los fabricantes tradicionales vuelven a ganar protagonismo mientras las marcas eléctricas ajustan su estrategia en un escenario con menos incentivos estatales.