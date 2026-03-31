Las "fábricas oscuras" de autos eléctricos en China que transforman la industria automotriz

Desde plantas casi sin humanos hasta estaciones que reemplazan baterías en minutos, el gigante asiático acelera una transformación que impacta en todo el mundo.

Las fábricas en China baten récords en la fabricación de autos eléctricos y sus derivados componentes

La expansión de los vehículos eléctricos está impulsando una profunda transformación en la industria automotriz de China , donde la innovación ya no se limita al producto, sino que abarca todo el ecosistema.

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En ciudades como Ningbo , enormes plantas automatizadas funcionan con cientos de robots que ensamblan vehículos sin necesidad de iluminación constante, en lo que se conoce como “fábricas oscuras” .

Uno de los casos más avanzados es el de Zeekr , marca del grupo Geely , que también controla a Volvo y Polestar . Allí, robots realizan la mayor parte del trabajo y permiten alcanzar una producción cercana a 300.000 autos por año , con apenas 1.600 empleados enfocados en control y mantenimiento.

El cambio no se limita a la fabricación. China también lidera en infraestructura y modelos de uso, con soluciones que redefinen la experiencia del usuario.

Empresas como NIO impulsan estaciones de intercambio de baterías, donde un auto puede reemplazar su unidad descargada por una cargada en apenas tres minutos . Actualmente, la compañía ya cuenta con más de 3.000 estaciones distribuidas en todo el país.

byd-va.jpg Con este modelo, China no solo domina la producción, sino que redefine cómo se fabrican, utilizan y expanden los autos eléctricos a nivel global. Foto: Europa Press

En paralelo, operadores como TELD desarrollaron una red de aproximadamente 900.000 puntos de carga, consolidando un sistema que acompaña el crecimiento del parque eléctrico. Este avance está respaldado por inversiones estatales que superan los u$s230.000 millones desde 2009.

La adopción es masiva: en 2025, los eléctricos representaron cerca del 50% de las ventas de autos nuevos en el país. Este liderazgo también se refleja en el plano internacional, donde China produce alrededor del 70% de los vehículos eléctricos del mundo.

Con este modelo, el país no solo domina la producción, sino que redefine cómo se fabrican, utilizan y expanden los autos eléctricos a nivel global.