Consejos para viajar seguro en una pickup

3| Inspección de escobillas para lograr una correcta visibilidad durante lluvias o para eliminar residuos que puedan entorpecer la visión del camino. Desde Nissan recomendamos realizar el cambio de escobillas cada 6 me-

ses, utilizando las originales

correspondientes a cada vehículo.

4| Quitar el gancho de remolque es una obligación. No solo no está permitido si no se transporta ninguna carga trasera, sino que, en caso de choque, representa un riesgo para los pasajeros ya que afecta la capacidad del vehículo de absorber el impacto.

5| Realizar un lavado del chasis y revisar el filtro de aire, para eliminar cualquier residuo de arena o tierra y evitar que este afecte el funcionamiento del vehículo.