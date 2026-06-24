Quién es Lumumba Vea, el "hincha-estatua" de RD Congo que se robó las miradas en el partido ante Colombia

Michel Nkuka Mboladinga, el fanático más famoso del país africano, llegó al Mundial 2026 tras superar restricciones sanitarias y alentó a su selección de una manera única: inmóvil, de pie y con el brazo en alto.

Quién es Lumumba Vea, el "hincha-estatua" de RD Congo que se robó las miradas ante Colombia

En un Mundial 2026 lleno de figuras, goles y curiosidades, una de las imágenes más llamativas llegó desde la tribuna del Estadio Akron de Guadalajara, donde apareció Lumumba Vea , el famoso “hincha-estatua” de la Selección de República Democrática del Congo .

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Su verdadero nombre es Michel Nkuka Mboladinga y se convirtió en una celebridad del fútbol africano por una forma de aliento tan particular como simbólica: durante los partidos de su selección permanece inmóvil, de pie sobre una base y con el brazo derecho levantado, mientras el resto de los hinchas canta, salta y agita banderas.

La escena volvió a repetirse en el partido ante Colombia , por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, donde Congo cayó por 1 a 0, aunque el resultado no impidió que todas las miradas se posaran sobre el fanático congoleño.

Vestido con los colores de la bandera de su país, con saco rojo, camisa amarilla, pantalón azul y una postura rígida durante casi todo el encuentro, Mboladinga volvió a representar su homenaje a Patrice Lumumba , héroe nacional, líder anticolonialista y primer primer ministro de Congo tras la independencia de Bélgica.

Embed HE'S FINALLY HERE.



After missing DR Congo's opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. pic.twitter.com/8tG7d77onn — Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

Su gesto imita una reconocida estatua de Lumumba ubicada en Kinshasa, capital congoleña, y busca transmitir una idea que excede al fútbol: memoria, dignidad, identidad nacional y orgullo africano.

Lumumba Vea había ganado notoriedad internacional durante la Copa Africana de Naciones, donde su presencia silenciosa y firme contrastó con el fervor habitual de las tribunas africanas y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

image Lumumba Vea, presente en el partido ante Colombia.

Su debut mundialista, sin embargo, se demoró. El hincha no pudo estar en el primer partido de Congo ante Portugal, que terminó 1-1, debido a restricciones sanitarias vinculadas al brote de ébola en su país y a los requisitos de cuarentena para poder ingresar.

Tras completar esos controles, finalmente recibió autorización para viajar a México y llegó a Guadalajara para acompañar a su selección en el duelo frente a Colombia.

Antes del partido, se tomó fotos con hinchas mexicanos, colombianos y congoleños que lo reconocieron en las inmediaciones del estadio, ya convertido en uno de los personajes más buscados del Mundial.

Según medios presentes, al ser consultado por el partido ante Colombia, el fanático dejó una frase breve y contundente: “Vamos a vencer”.

Aunque Congo terminó perdiendo por la mínima, la imagen de Lumumba Vea parado detrás del banco de suplentes, inmóvil y con el brazo levantado, recorrió el mundo y se instaló como una de las postales más potentes de la jornada.