Cuáles son los autos automáticos más accesibles del mercado en abril + Seguir en









Este tipo de transmisión gana terreno en la Argentina y cada vez hay más opciones económicas en distintos segmentos, desde citycars eléctricos hasta compactos tradicionales.

Los vehículos con caja automática ganan cada vez más terreno en el país Fiat

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación marcada por la incorporación de nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de conducción. En ese contexto, la caja automática dejó de ser un diferencial exclusivo de modelos premium para convertirse en una opción cada vez más elegida.

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El crecimiento de los vehículos electrificados y la mejora en la eficiencia de las transmisiones impulsaron esta tendencia. Incluso, algunos modelos con motores convencionales ya se ofrecen únicamente con este tipo de caja, como ocurre con el Toyota Yaris, reflejando un cambio estructural en la oferta.

A la par, el acceso a este tipo de tecnología se volvió más amplio. Hoy, el ingreso a un 0 km con transmisión automática resulta más accesible que años atrás, lo que favorece su expansión en el mercado local, aunque las versiones manuales siguen siendo una alternativa más económica en varios casos.

Ranking de los autos automáticos más baratos A continuación, los 10 modelos más económicos con caja automática en la Argentina durante abril de 2026 (tomando la versión más accesible en cada caso):

JMEV Easy 3: u$s18.900 JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): u$s21.900 Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.070.000 BYD Dolphin Mini (GL): u$s22.990 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.650.000 Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.900.000 Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.620.000 El listado se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mes anterior, en gran medida por la estabilidad de precios. Las variaciones responden principalmente a ajustes puntuales y a la evolución del tipo de cambio.

El JMEV Easy 3 continúa como el modelo automático más barato del país. Se trata de un vehículo 100% eléctrico, de origen chino, que logró posicionarse como referencia en el segmento de entrada gracias a su precio competitivo. JMEV EASY 3 FOTO El JMEV Easy 3 continúa como el modelo automático más barato del país. Se trata de un vehículo 100% eléctrico, de origen chino, que logró posicionarse como referencia en el segmento de entrada gracias a su precio competitivo. En el segundo lugar aparece el JAC S2, que además se destaca como el SUV automático más accesible del mercado. Su propuesta combina precio competitivo y mayor versatilidad dentro del segmento. El podio lo completa el Hyundai HB20, un modelo importado desde Brasil que se consolidó rápidamente en el país. Su versión con caja automática se ubica entre las alternativas más equilibradas en relación precio-producto. Más atrás, el Citroën C3 se mantiene como uno de los compactos más elegidos, mientras que el BYD Dolphin Mini refuerza la presencia de opciones eléctricas accesibles. La tendencia muestra que la transmisión automática ya no es un lujo, sino una característica cada vez más extendida, impulsada por la tecnología y por una demanda creciente de mayor confort al volante.