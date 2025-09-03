Cuánto vale la pick up más vendida de la Argentina

En el mes de agosto, la camioneta producida en la planta bonaerense de Zárate alcanzó el segundo lugar absoluto del mercado, solo superada por otro modelo de la misma marca, lo que confirma el peso de firma en el podio local.

La Toyota Hilux fue la pick up más vendida en el país

Entre enero y agosto de 2025, la Toyota Hilux se consolidó como la camioneta más vendida de la Argentina , con 22.077 patentamientos , de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En el mes de agosto, la chata producida en la planta bonaerense de Zárate alcanzó el segundo lugar absoluto del mercado , solo superada por el Toyota Yaris , lo que confirma el peso de la marca japonesa en el podio local.

Al observar el ranking acumulado de todos los segmentos, la Hilux aparece en la cuarta posición , detrás del Fiat Cronos (23.924 unidades) , el Toyota Yaris (22.981) y el Peugeot 208 (22.901) .

Con un incremento promedio del 3,9% en sus valores, la gama de la Hilux quedó conformada de la siguiente manera:

4X2 DX MT: $45.294.000

4X4 DX MT: $53.048.000

4X2 DX AT: $46.561.000

4X4 DX AT: $54.531.000

4X4 SR MT: $61.027.000

4X2 SR MT: $51.939.000

4X4 SR AT: $63.661.000

4X2 SR AT: $54.294.000

Versiones SRV / SRX

4X2 SRV AT: $62.014.000

4X4 SRV AT: $70.167.000

4X4 SRV+ AT: $73.415.000

4X2 SRX AT: $71.653.000

4X4 SRX AT: $77.563.000

Versión GR-Sport

4X4 AT: $82.061.000

Panorama del mercado automotor argentino

Más allá de la caída del 12% en patentamientos frente a julio, las ventas de 2025 muestran un fuerte repunte interanual: el acumulado marca un 64,8% más que en 2024.

“Seguimos en terreno positivo pese a las oscilaciones del dólar y a algunas demoras en el sistema de patentamientos que afectaron el cierre de agosto. La demanda sigue firme y los números actuales son los más altos desde 2018”, señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Con esta performance, la Toyota Hilux confirma su vigencia y apunta a seguir dominando el segmento de las pickups medianas, un rubro clave dentro del mercado argentino.