Entre enero y agosto de 2025, la Toyota Hilux se consolidó como la camioneta más vendida de la Argentina, con 22.077 patentamientos, de acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Cuánto vale la pick up más vendida de la Argentina
En el mes de agosto, la camioneta producida en la planta bonaerense de Zárate alcanzó el segundo lugar absoluto del mercado, solo superada por otro modelo de la misma marca, lo que confirma el peso de firma en el podio local.
-
Los dos modelos que pelean por ser el auto más vendido en 2025
-
Toyota Argentina comienza a exportar la Hiace a Brasil y refuerza su liderazgo industrial
En el mes de agosto, la chata producida en la planta bonaerense de Zárate alcanzó el segundo lugar absoluto del mercado, solo superada por el Toyota Yaris, lo que confirma el peso de la marca japonesa en el podio local.
Al observar el ranking acumulado de todos los segmentos, la Hilux aparece en la cuarta posición, detrás del Fiat Cronos (23.924 unidades), el Toyota Yaris (22.981) y el Peugeot 208 (22.901).
Lista de precios de la Hilux en septiembre 2025
Con un incremento promedio del 3,9% en sus valores, la gama de la Hilux quedó conformada de la siguiente manera:
Versiones DX / SR
4X2 DX MT: $45.294.000
-
4X4 DX MT: $53.048.000
-
4X2 DX AT: $46.561.000
-
4X4 DX AT: $54.531.000
-
4X4 SR MT: $61.027.000
-
4X2 SR MT: $51.939.000
-
4X4 SR AT: $63.661.000
-
4X2 SR AT: $54.294.000
Versiones SRV / SRX
4X2 SRV AT: $62.014.000
-
4X4 SRV AT: $70.167.000
-
4X4 SRV+ AT: $73.415.000
-
4X2 SRX AT: $71.653.000
-
4X4 SRX AT: $77.563.000
Versión GR-Sport
4X4 AT: $82.061.000
Panorama del mercado automotor argentino
Más allá de la caída del 12% en patentamientos frente a julio, las ventas de 2025 muestran un fuerte repunte interanual: el acumulado marca un 64,8% más que en 2024.
“Seguimos en terreno positivo pese a las oscilaciones del dólar y a algunas demoras en el sistema de patentamientos que afectaron el cierre de agosto. La demanda sigue firme y los números actuales son los más altos desde 2018”, señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA.
Con esta performance, la Toyota Hilux confirma su vigencia y apunta a seguir dominando el segmento de las pickups medianas, un rubro clave dentro del mercado argentino.
- Temas
- Toyota
- ACARA
- Industria automotriz
Dejá tu comentario