La indirecta de Tiago PZK a la Joaqui en las redes: qué le contestó la cantante

El trapero le dedicó un mensaje en las redes sociales, en medio de la conmoción por su separación con el cordobés Luck Ra. Ella no se quedó atrás y su respuesta sumó más especulaciones.

Otro detalle fue la frase que Tiago escribió sobre la publicación: “Ellas dicen que un turro al año no hace daño”.

El cantante Tiago PZK le mandó una indirecta a su colega La Joaqui en medio de los rumores de romance entre los dos músicos , en el que expresó que "un turro al año no hace daño". La artista no lo dejó pasar y mostró una reacción que sorprendió a sus fanáticos.

El mensaje del cantante fue compartido en un nuevo video en su perfil de TikTok que rápidamente quedó bajo la lupa de sus seguidores. La publicación apareció en medio de la polémica con el también músico Luck Ra, después de la separación con la artista y distintas versiones comenzaron a circular sobre un posible vínculo entre ella y Tiago.

En el video, Tiago aparece cantando a cámara una canción que en los últimos días también fue utilizada por la cantante para sus propios videos. “Que no se entere...”, dice una parte de la letra que volvió a alimentar las especulaciones.

Otro detalle fue la frase que Tiago escribió sobre la publicación: “Ellas dicen que un turro al año no hace daño”. El mensaje fue relacionado rápidamente con La Joaqui y con “Turro”, la canción que la cantante tiene junto a L-Gante.

En el video, Tiago aparece cantando a cámara una canción que en los últimos días también fue utilizada por la cantante para sus propios videos.

Pero lo que terminó por generar más repercusión fue el gesto de ella, ya que reposteó el video en su sección de contenidos compartidos de TikTok, algo que sus seguidores interpretaron como una nueva señal sobre el vínculo entre ambos.

Qué dijo la exnovia de Thiago PZK sobre el presunto romance con La Joaqui

La influencer Belu Negri, la expareja de Tiago PZK, opinó sobre la relación de él con La Joaqui. “¿Te llamaron para avisarte? Porque Tiago y La Joaqui lo llamaron a Luck Ra para contarle que estaban empezando a salir y él enloqueció y entró a escribir en Instagram, más o menos que era cornudo, cosa que no es verdad”, le preguntó la conductora Yanina Latorre al aire de Radio El Observador.

Con total desenfado, Negri reveló que ella se enteró ayer del romance y les deseó lo mejor. “No, mi amor, yo no soy Luck Ra. Yo debo decir que a mí no me deben respeto ninguna de las dos personas. Tanto yo como Joaqui no tenemos un vínculo íntimo; si bien trabajamos en la misma empresa y la respeto muchísimo, te digo de corazón que no son temas que me incumban, independiente de que él sea mi expareja”, sostuvo.

Por último, agregó: “Creo que ambos merecen disfrutar su soltería como se les cante (...) yo no tengo vínculo hoy en día con Tiago. Lo quiero un montón, pero no es un tema que me incumba”.