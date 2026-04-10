El desafío de las automotrices: cómo evitar "autos clon" en la era de las plataformas compartidas + Seguir en









En un contexto de reducción de costos y sinergias industriales, los grandes grupos buscan diferenciar sus marcas para no competir entre sí con productos similares.

Stellantis apunta a una modificación importante en sus marcas y modelos Peugeot

La industria automotriz global avanza hacia un modelo cada vez más eficiente, donde compartir plataformas, motores y tecnología es clave para reducir costos. Sin embargo, esta estrategia también abre un interrogante central: cómo evitar que distintos modelos terminen siendo prácticamente iguales. Ese es hoy uno de los principales desafíos dentro de Stellantis.

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El encargado de abordar esta cuestión es Gilles Vidal, jefe de diseño europeo del grupo, quien tras su regreso en 2025 asumió la misión de reforzar la identidad de cada marca. Su objetivo es claro: lograr que cada producto tenga personalidad propia y no sea percibido como una simple variante de otro modelo dentro del mismo conglomerado.

Evitar la competencia interna, la clave del nuevo enfoque de la automotriz Según Vidal, el consumidor promedio no elige un grupo automotor, sino una marca específica. Por eso, nombres como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat o DS deben transmitir propuestas claras y diferenciadas, incluso cuando comparten componentes técnicos.

El ejecutivo reconoce que, en el pasado, el grupo logró buenos resultados en este sentido con modelos como Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008, Peugeot 5008 y Opel Grandland, que si bien tenían bases similares, ofrecían experiencias distintas tanto en diseño como en conducción.

peugeot-208_5_659x371 Según Vidal, el consumidor promedio no elige un grupo automotor, sino una marca específica. Por eso, nombres como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat o DS deben transmitir propuestas claras y diferenciadas, incluso cuando comparten componentes técnicos. De cara al futuro, cada marca seguirá un camino bien definido. Peugeot profundizará su perfil innovador con un diseño sofisticado, mientras que Citroën mantendrá su enfoque accesible sin perder identidad. Por su parte, Opel buscará posicionarse como una marca alemana más creativa, y Fiat avanzará con nuevas familias de modelos orientadas a un público amplio.

En los segmentos premium, Alfa Romeo continuará apostando a la emoción al volante, mientras que Maserati se prepara para un nuevo giro en su lenguaje de diseño, en línea con los ciclos históricos de la marca. Así, el desafío no pasa solo por desarrollar autos más eficientes, sino por garantizar que cada uno tenga una identidad clara. En un mercado cada vez más competitivo, diferenciarse ya no es una opción: es una necesidad estratégica.