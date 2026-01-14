Tesla cambia su estrategia: el manejo autónomo solo se podrá contratar por suscripción + Seguir en









Elon Musk confirmó que el sistema "Full Self-Driving" dejará de venderse como pago único y pasará a ofrecerse exclusivamente de forma mensual.

Los usuarios de Tesla deberán pagar para utilizar el manejo autónomo

Tesla anunció un cambio clave en la forma de comercializar su software de conducción autónoma. Según confirmó su CEO, Elon Musk, a partir del 14 de febrero el sistema Full Self-Driving (FSD) solo estará disponible bajo la modalidad de suscripción mensual, dejando atrás la opción de compra definitiva.

Hasta ahora, los propietarios de vehículos eléctricos de la marca en Estados Unidos podían acceder al FSD mediante un pago único de u$s8.000 o bien a través de una suscripción de u$s99. Con la nueva política, la alternativa de pago único quedará eliminada.

Cómo funciona el sistema avanzado de conducción autónoma que ofrece Tesla El FSD es un sistema avanzado de asistencia a la conducción que exige que el conductor mantenga la atención permanente y esté preparado para intervenir en cualquier momento. No se trata de un manejo completamente autónomo, algo que Tesla aclara al denominarlo oficialmente como “FSD Supervisado” en los vehículos de pasajeros.

El anuncio se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio. En 2025, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos abrió una investigación sobre cerca de 2,9 millones de vehículos Tesla equipados con este sistema, tras recibir más de 50 reportes vinculados a posibles infracciones y accidentes.

Actualmente, Tesla utiliza una versión no supervisada del software únicamente para mover vehículos dentro de sus fábricas, desde las líneas de montaje hasta los centros de entrega. En el uso cotidiano, el sistema permite funciones como mantener el carril, cambiar de carril y respetar señales de tránsito, mientras que el Autopilot se limita a tareas básicas en autopistas como acelerar, frenar y sostener la trayectoria.