En julio se estabilizó la venta de maquinaria

“Vienen un par de meses donde la estacionalidad y el contexto seguramente no jueguen a favor de una recuperación”, sostuvo ACARA en un comunicado, en el que indicó que “la tendencia del año es (de) caída, pero no muy lejos de los promedios anuales”, aunque señaló que “los dos próximos meses serán definitorios para ratificar la tendencia, profundizarla o en generar un cambio”. En julio se patentaron 41 cosechadoras, con una baja del 6,8% comparado contra las 44 unidades de junio y del 54,9% si la comparación es interanual, ya que en julio de 2022 se habían registrado 91 unidades. John Deere tiene el 51% de las cosechadoras patentadas en el año, seguido por Case con un 24% y New Holland con el 16%.