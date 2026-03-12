En menos de una década, los autos eléctricos pasaron de nicho a tendencia global + Seguir en









En apenas seis años, los vehículos a batería dejaron de tener una participación marginal en las ventas globales a liderar el mercado en varios países. Qué explica tal crecimiento.

Los autos eléctricos avanzan a paso firme en todo el mundo Depositphotos

Durante mucho tiempo, los autos eléctricos fueron considerados una alternativa minoritaria dentro de la industria automotriz. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el proceso de electrificación avanza con rapidez y ya redefine el mapa del mercado mundial.

En 2019, los vehículos eléctricos (EV) representaban menos del 10% de las ventas de autos nuevos en el mundo. Para 2025, ese escenario cambió de forma significativa: en varios países los modelos eléctricos ya dominan claramente las ventas.

Uno de los casos más emblemáticos es Noruega, donde los EV alcanzaron el 97% de las ventas de vehículos nuevos en 2025. Esto significa que prácticamente todos los autos que se comercializan en ese país son eléctricos. El crecimiento es notable si se compara con 2019, cuando la participación era del 56%.

Nuevos mercados que impulsan la electrificación El avance de la movilidad eléctrica no se limita a Europa. En Asia, algunos mercados emergentes también muestran una expansión acelerada.

Un ejemplo es Nepal, que en 2025 se ubicó como el segundo país del mundo en participación de autos eléctricos, con 73% de las ventas de vehículos nuevos. Se trata de un salto considerable frente al 8% registrado en 2019, lo que refleja un cambio profundo en la estructura del mercado.

Autos Eléctricos El avance de la movilidad eléctrica no se limita a Europa. En Asia, algunos mercados emergentes también muestran una expansión acelerada. Imagen: Freepik En términos de volumen total, el liderazgo pertenece a China, que continúa consolidándose como el mayor mercado de vehículos eléctricos del planeta. Durante 2025, las ventas superaron los 13,2 millones de unidades, lo que representa el 53% de los autos nuevos comercializados en el país. Este desempeño convierte a China no solo en el mercado más grande para los EV, sino también en uno de los que registra mayor velocidad de crecimiento en participación de mercado. En América Latina, el avance es más gradual pero sostenido. Brasil alcanzó una participación cercana al 9% en ventas de autos eléctricos, mientras que México registra alrededor de 6%. Los datos muestran que la electrificación ya dejó de ser una tendencia incipiente y se encamina a convertirse en uno de los cambios estructurales más importantes de la industria automotriz global.