El auto eléctrico de Lamborghini que no verá la luz en el mercado

El objetivo de un modelo que pretendía introducir una nueva generación de autos de lujo con baterías, manteniendo la estética y el ADN deportivo de la marca.

Lamborghini decidió cancelar el desarrollo del modelo que había sido presentado como el primer superdeportivo totalmente eléctrico de la marca italiana. El proyecto había sido anunciado en 2023 como un adelanto del camino hacia la electrificación total, con un lanzamiento previsto para el año 2029 dentro de la estrategia de transformación tecnológica de la compañía.

La automotriz confirmó que el Lanzador no llegará a producción y que la marca abandonará. Por el momento, la idea de lanzar un modelo completamente eléctrico dentro de su gama de vehículos deportivos. La decisión responde a una revisión estratégica impulsada por los altos costos de desarrollo y por las preferencias del público tradicional de la firma.

El prototipo había sido concebido como un vehículo que combinaría el diseño agresivo característico de Lamborghini, con un sistema de propulsión totalmente eléctrico .

El concepto Lanzador fue presentado como una propuesta innovadora dentro del universo de los autos deportivos de alta gama. El vehículo buscaba integrar electrificación, diseño futurista y una configuración interior pensada para ofrecer una experiencia distinta a la de los supercars tradicionales.

El lanzamiento estaba proyectado para 2029 y representaba la primera incursión total de Lamborghini en el mercado de vehículos eléctricos de lujo. Sin embargo, la empresa decidió detener el desarrollo antes de llegar a la etapa final de producción.

El CEO de Lamborghini, Stephan Winkelmann, explicó que la decisión estuvo influida por las opiniones de clientes históricos de la marca. Según señaló, muchos de ellos manifestaron interés en mantener elementos característicos de los motores tradicionales.

La compañía detectó resistencia entre compradores de alto poder adquisitivo a abandonar la experiencia sonora y emocional de los motores V8 y V12. Ese factor se convirtió en un elemento clave dentro del análisis estratégico de la automotriz y llevó a la finalización del proyecto innovador ya que implicaría asumir un riesgo financiero elevado sin garantías claras de demanda.

Cuál es el motivo del cambio de rumbo

El giro estratégico de Lamborghini ocurre en un contexto en el que varias automotrices globales revisaron sus planes de electrificación total. La tendencia dentro del segmento de autos deportivos apunta a priorizar sistemas híbridos enchufables que combinen motores eléctricos con propulsores tradicionales.

Este enfoque permite reducir emisiones sin abandonar la experiencia de conducción característica de las marcas de alto rendimiento.

La marca italiana apunta a que toda su gama esté compuesta por modelos híbridos enchufables hacia el año 2030. Dentro de ese plan, la compañía prevé electrificar progresivamente sus modelos principales, que incluyen:

Revuelto

Temerario

Urus

Con este cambio de rumbo, Lamborghini busca preservar su identidad histórica dentro del mercado de superdeportivos mientras avanza hacia una movilidad con menor impacto ambiental.