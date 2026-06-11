Financiación de autos en junio: tasa 0%, menos plazos y nuevas estrategias de las marcas

Con menor demanda y tasas financieras altas, las automotrices ajustan sus planes: desaparecen los créditos a tres años y crecen las propuestas subsidiadas.

El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de reacomodamiento , con una demanda más débil y un contexto financiero que obliga a las marcas a redefinir sus estrategias comerciales. En este escenario, las terminales volvieron a apostar fuerte por la financiación como principal herramienta de venta , aunque con cambios claros respecto de meses anteriores.

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Durante junio, continúan las ofertas de créditos a tasa 0% , pero con una diferencia clave: ya no hay planes a 36 meses , desplazados por plazos más cortos debido al nivel actual de tasas del sistema financiero. En paralelo, crecen las propuestas con tasas subsidiadas cercanas al 10% , que permiten extender los plazos con condiciones más competitivas que las bancarias.

El grupo Stellantis volvió a ser uno de los primeros en comunicar su estrategia, con diferencias entre sus marcas.

En Fiat , se destacan líneas a tasa 0% hasta $18.000.000 en 18 meses , junto con opciones UVA de mayor plazo. Modelos como Cronos, Pulse, Fastback y Toro amplían el financiamiento hasta $28.000.000 , mientras que la pickup Titano suma alternativas especiales de hasta $35.000.000 .

Para Peugeot , la propuesta incluye su plan Tasa Express 0% a 18 meses hasta $18.000.000 , con opciones UVA a 36 meses. Además, 208 y 2008 cuentan con financiación exclusiva a 24 meses y hasta $20.000.000 .

En Citroën, las condiciones son similares, con foco en modelos como Basalt y Aircross, con financiamiento a 18 meses.

En el caso de Jeep y RAM, se ofrecen créditos a tasa 0% en 12 y 18 meses, con montos de hasta $24.000.000, mientras que el Jeep Compass Sport suma una opción extendida a 24 meses.

dakota En el caso de Jeep y RAM, se ofrecen créditos a tasa 0% en 12 y 18 meses, con montos de hasta $24.000.000, mientras que el Jeep Compass Sport suma una opción extendida a 24 meses.

Por su parte, la marca premium DS Automobiles mantiene financiación a tasa 0% hasta $20.000.000 en 18 meses, con alternativas UVA de mayor plazo.

Fuera del grupo, Renault despliega una de las ofertas más amplias a través de Mobilize Financial Services, con planes a 12, 18 y 24 meses. Modelos como Boreal, Arkana, Duster, Kardian y Kangoo acceden a montos que llegan hasta $30.000.000, según versión y plazo. Además, mediante Renault Store, suma financiación digital para varios modelos.

En General Motors, la novedad es la incorporación del nuevo Chevrolet Sonic, que se suma a una oferta amplia con modelos como Onix, Tracker, Spin, Montana y S10, con múltiples combinaciones de plazos y montos que alcanzan hasta $43.000.000 en algunos casos.

Ford mantiene el foco en su gama de pickups y SUVs, con financiación a tasa 0% para Ranger, además de opciones para Territory y Everest, con montos de hasta $30.000.000.

En Volkswagen, se destacan modelos como Polo, Nivus, T-Cross y Taos, con financiación a 24 meses hasta $19.000.000, además de otras opciones a 18 meses.

Finalmente, Toyota amplió su programa y permite financiar toda su gama a tasa 0% en 12 cuotas, con un tope de hasta $15.000.000.