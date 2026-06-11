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11 de junio 2026 - 10:50

Financiación de autos en junio: tasa 0%, menos plazos y nuevas estrategias de las marcas

Con menor demanda y tasas financieras altas, las automotrices ajustan sus planes: desaparecen los créditos a tres años y crecen las propuestas subsidiadas.

Las automotrices ofrecen distintos planes para adquirir un auto 0km

Las automotrices ofrecen distintos planes para adquirir un auto 0km

Mariano Fuchila

El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de reacomodamiento, con una demanda más débil y un contexto financiero que obliga a las marcas a redefinir sus estrategias comerciales. En este escenario, las terminales volvieron a apostar fuerte por la financiación como principal herramienta de venta, aunque con cambios claros respecto de meses anteriores.

Durante junio, continúan las ofertas de créditos a tasa 0%, pero con una diferencia clave: ya no hay planes a 36 meses, desplazados por plazos más cortos debido al nivel actual de tasas del sistema financiero. En paralelo, crecen las propuestas con tasas subsidiadas cercanas al 10%, que permiten extender los plazos con condiciones más competitivas que las bancarias.

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Qué ofrece cada marca en junio

El grupo Stellantis volvió a ser uno de los primeros en comunicar su estrategia, con diferencias entre sus marcas.

En Fiat, se destacan líneas a tasa 0% hasta $18.000.000 en 18 meses, junto con opciones UVA de mayor plazo. Modelos como Cronos, Pulse, Fastback y Toro amplían el financiamiento hasta $28.000.000, mientras que la pickup Titano suma alternativas especiales de hasta $35.000.000.

Para Peugeot, la propuesta incluye su plan Tasa Express 0% a 18 meses hasta $18.000.000, con opciones UVA a 36 meses. Además, 208 y 2008 cuentan con financiación exclusiva a 24 meses y hasta $20.000.000.

En Citroën, las condiciones son similares, con foco en modelos como Basalt y Aircross, con financiamiento a 18 meses.

En el caso de Jeep y RAM, se ofrecen créditos a tasa 0% en 12 y 18 meses, con montos de hasta $24.000.000, mientras que el Jeep Compass Sport suma una opción extendida a 24 meses.

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En el caso de Jeep y RAM, se ofrecen créditos a tasa 0% en 12 y 18 meses, con montos de hasta $24.000.000, mientras que el Jeep Compass Sport suma una opción extendida a 24 meses.

En el caso de Jeep y RAM, se ofrecen créditos a tasa 0% en 12 y 18 meses, con montos de hasta $24.000.000, mientras que el Jeep Compass Sport suma una opción extendida a 24 meses.

Por su parte, la marca premium DS Automobiles mantiene financiación a tasa 0% hasta $20.000.000 en 18 meses, con alternativas UVA de mayor plazo.

Fuera del grupo, Renault despliega una de las ofertas más amplias a través de Mobilize Financial Services, con planes a 12, 18 y 24 meses. Modelos como Boreal, Arkana, Duster, Kardian y Kangoo acceden a montos que llegan hasta $30.000.000, según versión y plazo. Además, mediante Renault Store, suma financiación digital para varios modelos.

En General Motors, la novedad es la incorporación del nuevo Chevrolet Sonic, que se suma a una oferta amplia con modelos como Onix, Tracker, Spin, Montana y S10, con múltiples combinaciones de plazos y montos que alcanzan hasta $43.000.000 en algunos casos.

Ford mantiene el foco en su gama de pickups y SUVs, con financiación a tasa 0% para Ranger, además de opciones para Territory y Everest, con montos de hasta $30.000.000.

En Volkswagen, se destacan modelos como Polo, Nivus, T-Cross y Taos, con financiación a 24 meses hasta $19.000.000, además de otras opciones a 18 meses.

Finalmente, Toyota amplió su programa y permite financiar toda su gama a tasa 0% en 12 cuotas, con un tope de hasta $15.000.000.

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