Los patentamientos de enero anticipan un año con alta competencia en el mercado automotor

Con cifras aún provisorias y a pocos días del cierre del primer mes, los patentamientos muestran un salto contundente frente al cierre de 2025. El ranking se reordena, algunos líderes consolidan su posición y otros buscan recuperar terreno tras un cierre irregular.

Los patentamientos de enero de 2026 , con datos acumulados al 26 del mes , anticipan un inicio de año mucho más dinámico que el cierre de 2025 en el mercado automotor . En apenas cuatro semanas, el volumen de ventas de las principales marcas más que duplicó los registros de diciembre, un mes históricamente más calmo, pero que ahora queda claramente superado.

La comparación intermensual marca una expansión abrupta del mercado , impulsada por una mayor oferta de unidades, mejores condiciones de financiación y una demanda que volvió a activarse tras el receso de fin de año.

En lo más alto del ranking preliminar aparece Volkswagen , con 7.784 unidades patentadas , frente a las 3.496 registradas en diciembre . El crecimiento es contundente: +122,7% en apenas un mes , una señal clara de que la marca mantiene la tendencia con la que cerró 2025 , cuando también lideró el mercado.

La automotriz alemana apuesta a consolidar ese envión durante el año con una estrategia comercial agresiva y con el impulso del Volkswagen Tera , que ya fue lanzado y se perfila como uno de los pilares para disputar el liderazgo anual.

En el segundo lugar se ubica Toyota , que acumula 6.528 patentamientos , casi el doble de los 3.350 de diciembre , lo que representa un crecimiento del 94,9% . La marca japonesa logró sostener volumen pese a las dificultades productivas que arrastró en el último tramo de 2025, tras el incendio del 22 de septiembre que afectó la planta de motores de Toyota en Porto Feliz, Brasil .

yaris cross Toyota mantiene expectativa por el lanzamiento del Yaris Cross, previsto para el 23 de febrero, clave para reforzar su presencia en el segmento SUV.

La buena noticia para la terminal es que la actividad ya fue normalizada, y la estrategia comercial vuelve a apoyarse en su modelo más fuerte: el Toyota Yaris, que fue el auto más vendido de 2025, además de la expectativa por el lanzamiento del Yaris Cross, previsto para el 23 de febrero, clave para reforzar su presencia en el segmento SUV.

El tercer escalón del podio lo ocupa Fiat, con 6.280 unidades en enero, una irrupción fuerte si se tiene en cuenta que en diciembre la marca no había logrado meterse entre las tres primeras. Su desempeño refleja una recuperación significativa de volumen, apalancada en una oferta competitiva y en una mayor disponibilidad de stock.

El nuevo escenario deja también a un actor tradicional fuera del podio. Renault, que había sido tercera en diciembre con 2.353 patentamientos, perdió posiciones en enero frente al avance de sus competidores. El cambio expone cómo el mercado ingresó en una etapa de competencia más intensa, donde el acceso a producto, las promociones y los lanzamientos pesan más que nunca.

El salto general de los patentamientos confirma que enero dejó de ser un mes de transición y pasó a convertirse en un termómetro real del año. Con pocos días restantes para cerrar el mes, todo indica que el arranque de 2026 podría marcar el ritmo de un mercado en expansión, con líderes que buscan afirmarse y otros que deberán reaccionar rápido para no quedar relegados.