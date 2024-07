Ford presentó a su versión más extrema de Bronco: la nueva Wildtrak V6

La nueva Bronco está equipada con un motor V6 EcoBoost de 2.7L, que entrega 334CV y 562Nm de torque, acoplado a una caja automática de 10 velocidades. El paquete Sasquatch lleva las capacidades todoterreno al límite con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) y tracción integral 4x4 con 4 modos de funcionamiento.