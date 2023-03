Fortaleza en diseño y un andar agradable

1| Con la llegada del nuevo C3, Citroën busca aumentar su participación de mercado. No es casual que este modelo se haya presentado como el más accesible en la Argentina. Se produce en Brasil y se ofrece con dos motorizaciones nafteras, tres niveles de equipamiento y una edición especial.

5| Las dos versiones muestran una muy buena respuesta en la ciudad. Se mueven de forma ágil y el motor entrega su potencia desde las primeras marchas. La asistencia eléctrica de la dirección hace que sea fácil moverse en espacios reducidos. La amortiguación es blanda, lo que se traduce en una andar confortable. En la versión con caja manual, se percibe cierta imprecisión en el paso de las marchas. Hay que tomarle el punto a la palanca para encontrar el cambio buscado. La automática es eficiente y rápida. No hay caídas marcas de las revoluciones en el paso de una marcha a otra.

6| Cuando se sale a la ruta, el desempeño no decae. Por el diseño alto, tiene alguna inestabilidad con vientos cruzados o en curvas cerradas, pero hay que recordar que es un vehículo que no está pensado para un manejo extremo sino, más bien, familiar. La insonorización es buena por lo que se puede viajar de forma placentera. A las velocidades máximas permitidas no se siente una exigencia molesta del motor.

7| El consumo en la versión con motor 1.2 ronda los 5 litros cada 100 km a 90 km/h y un poco menos en ciudad. En tanto, en la versión automática, con motor 1.6, el consumo a 90 km/h está por debajo de los 6 litros y sube a 11 litros en uso urbano.

8| Respecto a la seguridad, cuenta con airbags frontales para conductor y acompañante (no tiene laterales ni de cortina), ABS con EBD. Tiene el ya obligatorio control de estabilidad y también de Tracción y asistente de arranque en pendiente. Feel Pack ofrece faros antiniebla delanteros, cámara de visión trasera con sensores de estacionamientos

9| Entre los elementos de confort, cuentan con dos tomas USB, alzacristales eléctricos, apertura del baúl de forma remota, computadora de abordo multifunción, conexión bluetooth.

10|La versión Puro Tech Live cuesta $3.678.500, mientras que la Feel Pack $5.868.100. La garantías es de 3 años o 100.000 kilómetros