Jorge Macri abrió un nuevo ciclo lectivo para policías y bomberos: "La época del vale todo en CABA se terminó"

El jefe de Gobierno brindó un discurso en favor del orden y la seguridad ante los cadetes que inician un nuevo año formativo. A mitad de año se espera que egresen más de mil alumnos.

Unos 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos iniciaron las clases este nuevo año.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró este lunes un nuevo período de enseñanza en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad. Unos 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos iniciaron las clases este nuevo año y más de la mitad egresarán en julio para seguir trabajando con presencia en las calles y en la seguridad porteña.

“Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”, aseguró Macri en un discurso brindado ante los cadetes en el predio del ISSP ubicado en Villa Soldati.

Jorge Macri policias El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la apertura del nuevo año educativo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA. GCBA “Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”, dijo y agregó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.

Este año, CABA destinará 15.4 % del presupuesto porteño a la seguridad. Se trata de $2,6 billones. “Con decisión política y con el trabajo comprometido y sin pausa de esta Policía, alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes y sacamos a los manteros, y terminamos con los piquetes y acampes. No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada y segura para vivir, invertir y progresar en libertad”, sostuvo en la Plaza de Armas del ISSP.

Lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta, quien asumirá un nuevo desafío como Fiscal General de la Ciudad; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi, y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios.

MACRI CADETES BOMBEROS POLICIAS Cómo es la formación de los policías y bomberos de CABA Los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el Instituto para poder egresar como oficiales. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, a la vez que cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones. Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado, con asistencia diaria y formación intensiva teórico-práctica. Después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios, centrada en contenidos de prevención, ataque de fuegos, técnicas operativas y herramientas especializadas. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de nueve promociones. “Nuestras fuerzas de seguridad cumplen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Esto requiere vocación de servicio. Es disciplina y constancia, estar dispuesto a dar la vida para proteger y salvar a otros. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan y el esfuerzo y el mérito tendrán su reconocimiento”, completó el jefe de Gobierno. La Policía de la Ciudad tiene más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se sumó equipamiento como 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en blanco), 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.