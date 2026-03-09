El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró este lunes un nuevo período de enseñanza en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad. Unos 2.152 cadetes de Policía y 197 aspirantes a bomberos iniciaron las clases este nuevo año y más de la mitad egresarán en julio para seguir trabajando con presencia en las calles y en la seguridad porteña.
Jorge Macri abrió un nuevo ciclo lectivo para policías y bomberos: "La época del vale todo en CABA se terminó"
El jefe de Gobierno brindó un discurso en favor del orden y la seguridad ante los cadetes que inician un nuevo año formativo. A mitad de año se espera que egresen más de mil alumnos.
“Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”, aseguró Macri en un discurso brindado ante los cadetes en el predio del ISSP ubicado en Villa Soldati.
“Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”, dijo y agregó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.
Este año, CABA destinará 15.4 % del presupuesto porteño a la seguridad. Se trata de $2,6 billones. “Con decisión política y con el trabajo comprometido y sin pausa de esta Policía, alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes y sacamos a los manteros, y terminamos con los piquetes y acampes. No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada y segura para vivir, invertir y progresar en libertad”, sostuvo en la Plaza de Armas del ISSP.
Lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta, quien asumirá un nuevo desafío como Fiscal General de la Ciudad; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi, y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios.
Cómo es la formación de los policías y bomberos de CABA
Los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el Instituto para poder egresar como oficiales. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, a la vez que cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones.
Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado, con asistencia diaria y formación intensiva teórico-práctica. Después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios, centrada en contenidos de prevención, ataque de fuegos, técnicas operativas y herramientas especializadas. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de nueve promociones.
“Nuestras fuerzas de seguridad cumplen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Esto requiere vocación de servicio. Es disciplina y constancia, estar dispuesto a dar la vida para proteger y salvar a otros. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan y el esfuerzo y el mérito tendrán su reconocimiento”, completó el jefe de Gobierno.
La Policía de la Ciudad tiene más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se sumó equipamiento como 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en blanco), 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.
