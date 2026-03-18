Fuerte suba en ventas de motos: marzo arrancó con cifras en alza + Seguir en









El patentamiento y las transferencias de motovehículos muestran un marcado crecimiento en la primera mitad del mes, con un modelo que se consolida como el más elegido del mercado.

El mercado de motos continúa en alza Pexels

La División Motovehículos de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina informó que durante los primeros 15 días de marzo se registraron 43.016 motovehículos 0km, lo que representa una suba del 5,9% frente al mismo período de febrero (40.608 unidades).

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En la comparación interanual, el crecimiento es aún más marcado: el volumen casi se duplicó con un incremento del 87,4% respecto a marzo de 2025, cuando se habían patentado 22.951 unidades.

El modelo más patentado en este período fue la Honda Wave 110, que alcanzó 4.154 unidades, consolidándose como líder indiscutido del segmento.

También crecen las transferencias de motos usadas El dinamismo del mercado no solo se refleja en los 0 km. En el segmento de motovehículos usados, se concretaron 24.119 transferencias en la primera quincena de marzo.

Esta cifra representa un aumento del 12,2% en comparación con febrero (21.503 operaciones) y un 38% más frente al mismo período del año pasado (17.478 unidades).

Patentamientos y transferencias modelos motos del 1 al 16-03-2026 Al igual que en los patentamientos, la Honda Wave 110 también encabezó el ranking de transferencias, con 1.723 unidades, reafirmando su fuerte presencia tanto en el mercado de nuevos como en el de usados. Los datos reflejan un mercado en expansión, impulsado por la demanda sostenida y el rol de la moto como alternativa de movilidad accesible en distintos puntos del país.