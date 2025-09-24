Gigante automotriz china vuelve a la Argentina con una fuerte apuesta por la movilidad sustentable

La marca ocupa el tercer puesto mundial en ventas de vehículos de nueva energía (híbridos, PHV y eléctricos). La comercialización comenzará en octubre.

En el marco de su estrategia de expansión en América Latina, Geely , una de las automotrices más influyentes a nivel global en nuevas energías , inicia una nueva etapa en la Argentina con una propuesta de largo plazo.

Fundada en 1997 en Hangzhou, China , como parte del Zhejiang Geely Holding Group (ZGH) , el grupo gestiona marcas como Geely Auto y Zeekr . Solo en 2024, las compañías bajo su gestión alcanzaron ventas por más de 2,17 millones de unidades , lo que representó un crecimiento interanual del 32 % .

La llegada al país será a través de Autos Sustentables del Sur , designado como representante oficial, importador y distribuidor exclusivo. Actualmente, Geely ocupa el tercer puesto mundial en ventas de vehículos de nueva energía (híbridos, PHV y eléctricos) , y en Argentina desplegará una estrategia centrada en tres ejes:

“ El mercado argentino está preparado para avanzar hacia la electrificación , y Geely llega para acompañar esa transformación con innovación, tecnología y una red de concesionarias que asegure calidad de servicio en todo el país”, afirmó Juan Azamendia , director de Autos Sustentables del Sur, en diálogo con la prensa.

La automotriz Geely vuelve a la Argentina

La comercialización comenzará en octubre de 2025 con el Geely EX5, un SUV 100 % eléctrico, del que ingresarán 500 unidades antes de fin de año. Este modelo, multipremiado en Europa con 5 estrellas en seguridad NCAP y ANCAP, fue lanzado en Brasil en agosto y es el emblema global de la marca.

El EX5 cuenta con un sistema eléctrico compacto de 79,8 kg, 11 en 1, que entrega 218 CV y 320 Nm de torque, con una eficiencia del 90 %. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,9 segundos, alcanza 180 km/h de velocidad máxima y ofrece modos Eco, Normal y Sport. Su batería LFP Short Blade garantiza una autonomía de 413 km (INMETRO) y un sistema regenerativo del 94,18 % con cuatro niveles.

En cuanto a la garantía, será de 3 años o 100.000 km (transferible). A partir de 2026 se extenderá a 5 años, tanto para nuevos modelos como para los comercializados en 2025.

La marca ya dispone de una red de 11 concesionarias en CABA, Provincia de Buenos Aires (Hudson, Balcarce, Avellaneda), Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Chaco y Entre Ríos. Todas ofrecerán servicio posventa con repuestos oficiales disponibles. Además, se importarán piezas para cubrir a usuarios de vehículos Geely de etapas anteriores.

“2026 será el año de la expansión”, adelantó Azamendia. Además del EX5, la automotriz proyecta sumar al mercado argentino los modelos Coolray Lite, Monjaro y Radar, con versiones de combustión, híbridas y eléctricas para distintos segmentos de clientes.