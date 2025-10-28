Autos híbridos: cómo funcionan, cuánto duran y cómo cuidarlos







Cada vez más conductores optan por este tipo de vehículos, por su eficiencia y sostenibilidad, convirtiéndolos en protagonistas del futuro de la movilidad.

Los autos híbridos y eléctricos son cada vez más utilizados en todo el mundo Pixabay

El interés por los autos híbridos sigue en aumento en la Argentina y el mundo. A diferencia de los vehículos tradicionales a combustión, estos modelos combinan dos fuentes de energía, lo que genera dudas sobre su desempeño y vida útil.

Según fuentes especializadas, un auto híbrido se define como aquel que utiliza dos motores de distinta naturaleza, por ejemplo, uno de combustión interna y otro eléctrico. Esta combinación permite optimizar el consumo de combustible y reducir emisiones, beneficiando tanto al bolsillo del conductor como al medio ambiente.

El motor térmico cumple la misma función que en un auto convencional, pero con menor consumo de nafta, mientras que el motor eléctrico está conectado a la transmisión y a uno de los ejes de las ruedas, alternando modos de conducción según la necesidad.

autos electricos Un auto híbrido se define como aquel que utiliza dos motores de distinta naturaleza, por ejemplo, uno de combustión interna y otro eléctrico. Depositphotos Además, estos vehículos incorporan un generador que recupera energía al frenar o acelerar, un sistema de gestión con sensores que monitorea la conducción y una batería que puede ser de plomo-ácido, níquel-metal hidruro, níquel-cadmio o ion litio.

Cuánto dura la batería de un auto híbrido La duración de la batería híbrida suele ser de unos ocho años, o entre 100.000 y 200.000 km, dependiendo de la tecnología: HEV, PHEV o MHEV. Con un mantenimiento adecuado, el vehículo completo puede alcanzar entre 250.000 y 350.000 km, es decir, entre 10 y 15 años de vida útil.

Cómo cuidarlo El cuidado del auto híbrido incluye mantener la batería en buen estado, revisar aceite, refrigerante y líquido de frenos, controlar neumáticos y preservar la carga dentro de los rangos recomendados. Además, factores externos como la temperatura influyen en la eficiencia: el calor reduce la capacidad de la batería, mientras que el frío puede elevar el consumo y afectar el sistema de frenado regenerativo. Cada vez más conductores optan por híbridos por su eficiencia y sostenibilidad, convirtiéndolos en protagonistas del futuro de la movilidad.

