Recomendaciones para el invierno

Los neumáticos para nieve están pensados y desarrollados para brindar una experiencia de manejo confortable a todos los integrantes del vehículo. Lo recomendable es que en aquellas regiones con bajas temperaturas y presencia de nieve se utilicen este tipo de neumáticos.

El neumático para nieve tiene dos distinciones que lo diferencian de sus pares: 3 Picos de Montaña, el cual indica que ha pasado con éxito una prueba de tracción severa sobre nieve y, por lo tanto, utilizable en estas condiciones, y la M+S que sólo indica que este neumático posee un mejor rendimiento en el barro y en la nieve.

Este tipo de neumáticos con temperaturas por debajo de los 7°C son más eficaces que el resto en condiciones de terrenos irregulares, hielo y nieve, aunque en hielo siempre es recomendable el uso de cadenas y/o clavos homologados (de acuerdo con el marco regulatorio de cada provincia/ciudad).

Por último, y para asegurar la máxima seguridad y performance de los neumáticos para nieve, se recomienda no utilizarlos por debajo de los 4 mm de profundidad de estría (RTD).

Un neumático con baja presión, no saber cómo identificarlos o no utilizar los adecuados son situaciones que se pueden dar todos los días y representan un riesgo. Por ejemplo, “tener una presión no especificada en los neumáticos” genera que la adherencia del neumático sea más baja, disminuyendo su rendimiento y afectando directamente sobre el control del conductor en los movimiento o reacciones. Además de generar un consumo mayor de combustible.