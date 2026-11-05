Kit de seguridad obligatorio en Argentina: ¿qué exige la ley para circular?

Los conductores deben cumplir con requisitos específicos, además, ciertos incumplimientos pueden generar sanciones durante los controles viales.

Antes de salir a la ruta, es fundamental revisar el equipamiento del vehículo.

Antes de salir a la ruta es importante revisar el estado general del auto y comprobar que se cuente con todo lo necesario ante una emergencia . Algunos accesorios son muy útiles frente a un desperfecto, pero no todos tienen el mismo carácter dentro de la normativa vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante un control, tener en cuenta la diferencia entre una recomendación y una exigencia legal también puede ser clave para no entrar en problemas. Por eso, conocer cuáles son los elementos reglamentarios permite preparar el vehículo correctamente y evitar inconvenientes durante el viaje.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los autos deben llevar matafuego y balizas portátiles normalizados . La obligación figura en el artículo 40 dentro de los requisitos indispensables para transitar por la vía pública.

La reglamentación agrega que el matafuego debe fabricarse, mantenerse y someterse a controles periódicos de carga según las normas correspondientes. También establece que debe estar ubicado de acuerdo con las indicaciones previstas y que las balizas portátiles tienen que permanecer en un lugar accesible.

Esto significa que el kit no tiene una composición única impuesta por la normativa nacional , más bien lo que pasa es que la exigencia para un automóvil particular se concentra en esos dos elementos, mientras que otros accesorios pueden incorporarse como complemento.

La VTV contempla distintos controles sobre el estado general del auto. Magnific

Elementos obligatorios que revisan en la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) controla que el auto conserve las condiciones adecuadas para transitar. En la provincia de Buenos Aires, la revisión contempla aspectos como frenos, luces, neumáticos, suspensión, bocina, emisiones y estado general del vehículo.

A su vez, la Provincia incluye entre los requisitos para circular el matafuego y las balizas, además de la licencia, la cédula, el seguro, la VTV vigente y las placas de dominio. Por eso, antes de asistir a una planta o emprender un viaje hay que comprobar:

matafuego reglamentario, con carga controlada y vigente

balizas portátiles normalizadas y accesibles

neumáticos en condiciones

luces reglamentarias funcionando

frenos y cinturones en buen estado

documentación correspondiente al vehículo

El manual técnico bonaerense también contempla controles sobre sistemas como la iluminación, frenos, neumáticos, estado general y accesorios para emergencias.

Algunos accesorios pueden ser clave frente a una emergencia. Magnific

Elementos recomendados para sumar máxima protección en ruta

Además del equipamiento exigido, hay accesorios que pueden ser muy útiles si aparece un desperfecto o una situación inesperada durante un viaje. Aunque no forman parte del requisito nacional, permiten resolver distintas contingencias con mayor seguridad. Entre los elementos más recomendados se encuentran:

chaleco reflectivo para aumentar la visibilidad al bajar del vehículo

botiquín con insumos básicos de primeros auxilios

crique para elevar el auto ante un cambio de neumático

llave de ajuste compatible con las tuercas de las ruedas

rueda de auxilio en buen estado y con presión adecuada

linterna para situaciones nocturnas o de baja visibilidad

También es conveniente revisar estos accesorios antes de iniciar un trayecto largo, ya que una rueda de auxilio sin presión o una herramienta incompatible con el vehículo puede terminar siendo inútil cuando aparece un problema en plena ruta.

Incumplir las exigencias puede derivar en sanciones para el conductor.

¿Cuáles son las multas por viajar sin el equipamiento reglamentario?

El régimen nacional sanciona a quienes circulen sin matafuego y balizas portátiles reglamentarias con una multa de 50 a 100 Unidades Fijas (UF). Además, la infracción contempla el descuento de dos puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

El valor final en pesos no es único para todo el país, ya que la Unidad Fija y la aplicación de las sanciones dependen de la jurisdicción correspondiente. Es por eso que el monto puede variar según dónde se haya cometido la infracción.

La reglamentación también señala que el incumplimiento de los requisitos previstos para transitar puede impedir continuar la marcha hasta que se subsane la falta, además de las sanciones que correspondan.