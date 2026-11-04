La producción automotriz no levanta: cayó 14,4% anual en octubre y acumuló una baja del 15,5% en el año

Las terminales fabricaron 40.426 vehículos y encadenaron siete meses de retrocesos interanuales. También bajaron las exportaciones y las ventas a concesionarios. ADEFA reclamó mejoras de competitividad y mayor acceso a mercados externos.

El deterioro fue más pronunciado en el segmento de automóviles, cuya producción alcanzó las 14.377 unidades en octubre, con una caída del 23,6% interanual, aunque mostró una recuperación del 2,2% frente a septiembre.

La industria automotriz no logra revertir la caída y cerró octubre con nuevas bajas en la producción, las exportaciones y las ventas a concesionarios. Las terminales fabricaron 40.426 vehículos , un 14,4% menos que un año atrás y un 0,4% por debajo de septiembre , según informó este miércoles la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) . Así, el sector encadenó siete meses de retrocesos interanuales y acumuló una contracción del 15,5% en los primeros diez meses de 2026 .

El resultado marcó el séptimo mes consecutivo de bajas interanuales de la producción . En lo que va del año, marzo fue el único período con una mejora frente a 2025, de acuerdo con la serie difundida por la entidad.

Entre enero y octubre, las fábricas produjeron 360.444 unidades , unas 66.003 menos que en igual período del año pasado . ADEFA aclaró que los datos acumulados incorporan una rectificación de 5.000 unidades en la base informada por una empresa asociada , un ajuste que debe contemplarse al comparar con reportes anteriores.

El deterioro fue más pronunciado en el segmento de automóviles , cuya producción alcanzó las 14.377 unidades en octubre , con una caída del 23,6% interanual , aunque mostró una recuperación del 2,2% frente a septiembre .

Por su parte, la fabricación de utilitarios totalizó 26.049 unidades , un 8,3% menos que un año atrás y un 1,8% por debajo del mes anterior .

La diferencia entre ambos segmentos también se observa en el acumulado. Mientras que la producción de automóviles retrocedió 30,4%, hasta las 126.976 unidades, la de utilitarios bajó 4,4%, a 233.468 vehículos.





En este contexto, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que los resultados reflejan “un escenario de reacomodamiento de la actividad”, en el que confluyen la dinámica del mercado doméstico, las condiciones de competitividad y la evolución del comercio exterior.

“Las exportaciones continúan siendo un pilar estratégico para la industria”, sostuvo el directivo. Además, planteó que sostener y ampliar la presencia internacional requiere condiciones que permitan competir en igualdad de oportunidades y avanzar en la agenda conjunta entre el sector público y el privado.

En ese marco, destacó el anuncio del ministro de Economía sobre la posibilidad de compensar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras, una de las medidas que, según indicó, venía trabajando el sector.

Las exportaciones bajaron en octubre, pero mantienen una leve mejora anual

En el frente externo, las terminales exportaron 27.793 vehículos durante octubre, lo que representó una baja del 1,5% mensual y del 6,2% interanual. El volumen despachado equivalió al 68,8% de la producción del mes, una muestra del peso de los mercados externos para la actividad.

Pese al retroceso de octubre, las exportaciones acumularon 230.865 unidades entre enero y octubre, con una mejora del 0,6% respecto del mismo período de 2025.

Brasil se mantuvo como el principal destino, con 144.709 vehículos y el 62,7% del total exportado, aunque recibió 13.250 unidades menos que un año atrás. Esa caída fue compensada por mayores envíos a otros mercados, entre los que sobresalieron Perú, América Central y Chile.

Las ventas a concesionarios acumulan una baja del 23,2%

En el mercado interno, las ventas mayoristas a la red de concesionarios sumaron 39.333 vehículos en octubre, con una caída del 9% respecto de septiembre y del 12,2% frente al mismo mes de 2025.

De esta manera, las entregas acumularon 383.922 unidades en los primeros diez meses, un 23,2% menos que un año atrás. Se trata de operaciones entre las terminales y su red comercial, un indicador distinto de los patentamientos al público.

La contracción fue todavía más marcada en los vehículos de producción nacional. Las entregas a concesionarios de estas unidades bajaron 19,2% interanual en octubre, a 11.318 vehículos, y acumularon un retroceso del 37,3% en el año, con 113.593 unidades.

Dentro de ese escenario, los vehículos electrificados de las marcas agrupadas en ADEFA mostraron una dinámica diferente. Sus ventas mayoristas alcanzaron las 2.888 unidades en octubre, un 181,5% más que un año antes, aunque retrocedieron 9% frente a septiembre. En el acumulado, totalizaron 26.456 unidades, con un crecimiento del 521,6% sobre una base de comparación reducida.