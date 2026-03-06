Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 6 de marzo + Seguir en









La ANSES confirmó los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El cronograma contempla un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: febrero

Todas las terminaciones de documentos: del 9 de febrero al 12 de marzo Mes a cobrar: marzo

Todas las terminaciones de documentos: del 9 de marzo al 10 de abril Asignación Universal por Hijo y SUAF DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI. Asignaciones de pago único de Anses Mes a cobrar: febrero Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo Mes a cobrar: marzo Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.

Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril. Fondo de Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Liquidaciones en Mi Anses Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses. Para ello, tendrán que identificarse en el sistema usando su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.