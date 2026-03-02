SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Las automotrices pisan el freno y sostienen sus listas de precios sin subas

Tras los cambios impositivos y con un mercado que aún no repunta, las marcas definieron no aplicar incrementos en marzo. El grupo Stellantis adoptó la misma postura para todas sus firmas.

Las automotrices que no subieron los precios

En ese contexto, Ford resolvió no modificar los valores de su gama durante marzo. La única variación corresponde a un ajuste puntual del 1% en una versión específica de la pick up Maverick, sin impacto general en el resto del portafolio.

La determinación responde a una combinación de factores: menor dinamismo en las operaciones, mayor competencia entre marcas y un tipo de cambio que mostró estabilidad e incluso retrocesos en las últimas semanas, variable clave en la estructura de costos de los vehículos 0km.

Así, las principales compañías del sector eligieron priorizar competitividad y volumen antes que ajustes de valores, en un momento en el que el mercado automotor busca estabilizarse tras los recientes cambios tributarios.

Por su parte, Toyota también informó a su red de concesionarios que mantendrá sin cambios su esquema de precios. La automotriz japonesa, que encabezó las ventas el año pasado, apuesta a sostener participación en un mercado donde la sensibilidad al precio sigue siendo determinante.

A esta estrategia se sumó Stellantis, conglomerado que agrupa a Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep y RAM, y que optó por conservar las listas vigentes en febrero para todas sus marcas.

