Llega una nueva pick up a la Argentina: cuál es y cuándo sale a la venta

Una de las automotrices más importantes del mundo presentó oficialmente la denominación de su neuva camioneta compacta, que se fabricará en Brasil y debutará en la región.

Volkswagen dio a conocer este martes el nombre que llevará su nueva pick up compacta destinada al mercado sudamericano, incluida la Argentina.

Volkswagen dio a conocer el nombre de su nueva pick up El modelo se llamará Tukan y será producido en Brasil, con lanzamiento comercial previsto para el próximo año.

El anuncio estuvo acompañado por la primera imagen oficial del vehículo, que muestra un detalle de la caja de carga y refuerza el concepto elegido por la marca: junto a la camioneta aparece un tucán, el ave que inspiró su nombre y que simboliza identidad regional, robustez y carácter aventurero.

La Volkswagen Tukan llegará para reemplazar a la Saveiro, posicionándose como una opción moderna dentro del segmento de pick ups compactas. El nuevo modelo apunta tanto al uso urbano como al recreativo, con un enfoque renovado en diseño y tecnología.

En paralelo con la presentación del nombre, la automotriz alemana anunció la renovación de su alianza como marca oficial de la Selección brasileña de fútbol. En ese marco, se destacó el color elegido para la carrocería de las primeras unidades de exhibición: el “Amarelho Canario”, un tono que remite directamente a la histórica camiseta del equipo brasileño.

Con esta nueva pick up, Volkswagen busca reforzar su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento en la región y ampliar su oferta de vehículos utilitarios pensados para el público sudamericano.