Dólar y pax cambiaria: cuáles son los 10 autos 0km más baratos de la Argentina, precios, marcas y modelos

Con un mercado estable en dólares y ventas contenidas, el segundo mes del añotrajo cambios en los precios y una fuerte presencia de modelos chinos entre los autos más accesibles.

JMEV Easy se metió en el top 3 de los 0km más accesibles

El inicio de 2026 encuentra al mercado automotor argentino atravesado por un escenario particular: dólar sin sobresaltos, bajo nivel de actividad y una inflación que desacelera, pero todavía condiciona el poder de compra de autos 0km. Ese combo, que muchos analistas describen como una etapa de estanflación, tuvo impacto directo tanto en las ventas de enero como en las listas de precios que rigen durante febrero.

En ese contexto, las automotrices tomaron caminos distintos. Algunas decidieron sostener sus valores sin modificaciones, mientras que otras aplicaron ajustes moderados, de hasta un 2%, en sus precios de lista. El resultado fue un reordenamiento en el ranking de los 10 autos 0km más baratos del país.

Uno de los datos más llamativos del mes es el avance de las marcas chinas. Por primera vez, dos modelos de origen chino lograron ubicarse dentro del Top 5 de los vehículos más económicos del mercado argentino. Se trata del JMEV Easy, un urbano eléctrico, y del JAC S2, con motorización naftera, que aun afrontando un arancel de importación del 35%, consiguieron precios inferiores a los de algunos modelos de fabricación nacional.

KWID Renault Kwid continúa siendo el auto más accesible del mercado. Este fenómeno dejó relegados a vehículos históricamente considerados “populares”, como el Fiat Cronos o el Peugeot 208, cuyos valores de lista quedaron por encima de las nuevas propuestas importadas.

Los 10 autos 0km más baratos del país 1. Renault Kwid: $25.540.000

2. Fiat Mobi: $27.210.000 3. JMEV Easy: $27.499.500 4. Hyundai HB20: $27.600.000 5. Jac S2: $28.855.000 6. Fiat Argo: $29.930.000 7. Fiat Cronos: $31.120.000 8. Citroën C3: $31.200.000 9. Peugeot 208: $31.300.000 10. Chevrolet Onix: $31.505.900 Así, febrero confirma una tendencia que viene ganando fuerza: el ingreso de nuevas marcas, en especial chinas, empieza a cambiar el mapa de los autos más baratos en la Argentina, en un mercado cada vez más sensible al precio final.