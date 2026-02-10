Los cinco autos usados más recomendados para comprar hoy en la Argentina: dólar tranquilo, precio, calidad y posventa Por Leandro Gambetta + Seguir en









Referentes del sector detallaron cuáles son los modelos y marcas que concentran mayor demanda, confiabilidad mecánica y bajo costo de mantenimiento en el contexto económico actual.

Los autos usados ganan terreno en el país

En un escenario donde el precio del dólar, los costos de mantenimiento y la reventa pesan tanto como el valor de compra, los referentes de la Cámara del Comercio Automotor coincidieron en señalar un grupo reducido de modelos de autos usados que hoy se destacan por su confiabilidad y aceptación en el mercado argentino.

Según explicaron en diálogo con Ámbito, las opciones inteligentes parten de una combinación clara: mecánicas probadas, bajo riesgo de fallas y facilidad de uso en la vida cotidiana.

Los cinco autos usados que recomiendan comprar en la Argentina En ese contexto, los autos chicos con caja automática lideran la preferencia, con el Honda Fit automático como principal referencia. Desde la CCA lo definieron como un vehículo “probado, indestructible y de mantenimiento sencillo”, muy adaptable al uso urbano y con fuerte aceptación entre el público femenino, que lo percibe como un auto seguro y confiable.

FIT El Honda Fit automático aparece como principal referencia. Otro de los clásicos que aparece de manera constante en las recomendaciones es el Volkswagen Gol, especialmente en sus versiones Power y Trend con motor 1.6, una mecánica ampliamente conocida en el país. A su lado, el Volkswagen Gol, bien mantenido, sigue siendo una alternativa valorada por su nobleza mecánica y costos contenidos.

Sedanes y SUV: los otros pilares del top cinco Dentro del segmento de los sedanes medianos, los especialistas coincidieron en que el Honda Civic y el Toyota Corolla, ambos con caja automática, integran sin discusión el grupo de los más recomendados. Si bien la preferencia personal se inclina levemente hacia Honda por detalles de terminación y respuesta del motor, destacaron que cualquiera de los dos ofrece una compra segura.

Nuevo Corolla (39).JPG El Toyota Corolla Integra sin discusión el grupo de los más recomendados. En el universo SUV, las recomendaciones apuntan a productos versátiles y sin complejidades mecánicas: la Honda HR-V, del segmento B, y la Hyundai Tucson, del segmento C, equipada con motor 2.0 aspirado cadenero, reconocida por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. TUCSON La Hyundai Tucson, del segmento C, equipada con motor 2.0 aspirado cadenero, reconocida por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento. Los referentes remarcaron que la mayor presencia del Toyota Corolla en los rankings de ventas responde a su mayor disponibilidad en el mercado de usados, más que a una diferencia de calidad frente a otros modelos. Finalmente, otra representante de la CCA aportó una mirada por marcas y ubicó a Subaru como la japonesa más confiable, seguida por Honda, Toyota, Kia y Hyundai, consolidando el predominio de las marcas japonesas y coreanas entre las opciones más recomendadas.